Пытал, насиловал и требовал 80 тысяч долларов: в Херсонской области будут судить российского спецназовца

Фото: прокуратура Херсонской области

В суд направили обвинительный акт в отношении военнослужащего 10 отдельной бригады специального назначения вооруженных сил РФ, обвиняемого в похищении, незаконном заключении, пытках и сексуальном насилии над мирной жительницей Херсонской области

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, произошедшие в апреле 2022 года на территории одного из временно оккупированных населенных пунктов Херсона.

Обвиняемый вместе с другими российскими военными участвовал в незаконных рейдах, во время которых оккупанты запугивали местных жителей, применяли насилие и завладевали имуществом граждан.

Следствие установило, что женщину похитили прямо посреди улицы: ее насильно затолкали в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в гараж частного дома, где незаконно содержали в течение трех суток.

Пострадавшую держали в тяжелых условиях — на бетонном полу, без окон, освещения, спального места, средств гигиены и с ограниченным доступом к пище и воде.

По версии прокуратуры, во время незаконного заключения российские военные применяли к женщине физическое и сексуальное насилие. Обвиняемый неоднократно ее избивал, в результате чего она теряла сознание, а также совершил изнасилование.

Кроме того, следствие считает, что сексуальное насилие в отношении потерпевшей совершали еще двое российских военнослужащих. Издевательства сопровождались избиением, унижением и фиксировались на мобильном телефоне с угрозами показать видеозапись мужчине потерпевшей. Также женщину заставляли употреблять алкоголь.

На третий день заключения оккупанты, по данным следствия, выдвинули ультиматум: или она передаст им 80 тысяч долларов, или ее родных убьют.

После того, как женщина согласилась отдать деньги, ее вывезли на автомобиле и оставили на одной из улиц города. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая покинула дом и уехала в другой населенный пункт.

Российскому военнослужащему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что прокуроры в суде доказали вину участника оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" так называемой "ДНР", подконтрольной РФ.