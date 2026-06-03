Фото: Энергоатом

В ночь на 3 июня на Запорожской АЭС произошел очередной блекаут. Это пятый случай обесточивания с начала года и 17 за время оккупации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

В 23:44 из-за отключения линии электропередачи "Ферросплавная-1" станция полностью потеряла внешнее электропитание. Функционирование критически важных систем обеспечивалось за счет работы резервных дизель-генераторов.

По данным МАГАТЭ, причиной обесточивания стал удар беспилотника по подстанции "Никопольская" на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра, из-за чего отключилась единственная линия электропередачи, оставшаяся в распоряжении станции.

В "Энергоатоме" отмечают, что каждая потеря внешнего питания создает угрозу ядерной и радиационной безопасности. Стабильная работа станции возможна только после возвращения под контроль Украины и законного оператора.

Напомним, на прошлой неделе на Запорожской АЭС произошел длительный сбой связи на фоне сообщений об усилении военной активности вблизи.