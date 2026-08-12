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12 августа 2026, 01:55

"Я лоханулась": Оля Полякова призналась, что она получит после развода с мужем

12 августа 2026, 01:55
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Фото из открытых источников
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Певица Оля Полякова более 20 лет в браке с Вадимом Буряковским. Она рассказала, что бы она получила в случае развода с ним

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица Оля Полякова рассказала, что она не подписывала брачное соглашение с мужем Вадимом Буряковским. Поэтому, если бы они развелись, то каждый остался бы с тем имуществом, которое на него оформлено.

"На него записан дом. Вот я лоханулась, конечно. Отстроила там хоромы, а на нем записана земля. На меня квартира записана. Наверное, придется его все-таки отравить", - шутит артистка.

При этом она добавила, что расставаться с мужем она не собирается, потому что "нет на это времени".

Напомним, ранее певица Оля Полякова рассказывала, как она пыталась построить карьеру в РФ до войны и почему она не захотела там быть.

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