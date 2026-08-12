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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
12 августа 2026, 07:55

Победа или истощение: куда ведет Украину нынешняя стратегия войны

12 августа 2026, 07:55
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Войну на истощение мы не выиграем, даже если Запад удвоит помощь
Войну на истощение мы не выиграем, даже если Запад удвоит помощь
Фото: Facebook/Юрий Касьянов
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Согласно опросу КМИС, более 80% украинцев верят, что Украина победит в войне с россией, и только 3% полагают, что победит россия. Прекрасно! Но очередей в военкоматы (ТЦК) нет.

Допустим наоборот – очереди есть, войско полностью укомплектовано, есть даже постоянный резерв для плановых ротаций и демобилизации тех, кому за пятьдесят, и кто воевал более трех лет. Что тогда?.. Мы выигрываем войну?

Что вообще значит выиграть войну?.. Вернуть оккупированные территории, Крым, выйти на границы 1991 года или взять москву?.. Окей, нам это удалось – мы вернули свои территории. Кончится ли война?.. – Нет.

Россия проведет мобилизацию, и выставит против нас вдвое, втрое большую армию, начнет наступать с севера, и, возможно, снова из Беларуси, и, возможно, применит тактическое ядерное оружие.

Некоторые считают, что война закончится после "обязательного" и "неизбежного" распада россии. Это, безусловно, приятный для нас вариант, однако фантастический – кроме всегда мятежных республик Северного Кавказа, пока не заметно никаких движений от Москвы. К тому же, Запад, Европа, Штаты ужасно боятся дезинтеграции России из-за опасений потери контроля над численным ядерным оружием и его производством.

Рассчитывать на революцию в России тоже не стоит. Путин крепко держит власть, и даже если он вдруг умрет, на его место придет новый царь, возможно не такой людоед, но точно не тот, кто остановит войну с Украиной, потому что сейчас существует определенный консенсус между элитой и подданными империи относительно "украинского вопроса" и места россии в новом мире.

Войны на истощение мы не выиграем, даже если Запад удвоит помощь. Здесь простая арифметика: если россия запускает по Украине каждый месяц – условно – 100 баллистических ракет, 100 крылатых ракет и 10 тыс ударных дронов, то мы должны производить и запускать в 3-4 раза больше ракет и дронов по объектам на территории врага, с учетом территории, численности и плотности населения. И еще нам нужно бросать свои КАБы в таких же количествах, как это делает враг, чтобы так же разрушать прифронтовую инфраструктуру или всерьез заняться противодействием носителям КАБов.

Пока у нас нет в достаточном количестве ни баллистических ракет (400 штук в месяц), ни крылатых ракет (400), ни ударных дронов (40 тыс), ни большого количества КАБов, и нет противодействия КАБам, война на истощение приведет к существенному разрушению Украины, когда Россия будет чувствовать себя еще только на четверть разрушенной.

Можно либо вести войну "вечно", при постоянной западной помощи – к полному разрушению Украины и критическому сокращению человеческого потенциала (производители оружия за это время станут мультимиллиардерами). Вести войну, пытаясь дождаться маловероятного распада россии, смерти путина, мифического "заговора элит", падения метеорита на москву, военной помощи дружественных инопланетян и т.д.

Или соглашаться на условия путина – отдать еще территории без боя, отказаться от полного суверенитета и ждать новой войны до полной потери независимости.

Или принудить путина к миру на безусловно компромиссных, но более подходящих для нас условиях, показать русской элите и жителям империи, что воевать с нами опасно.

Как это сделать? Надо понимать логику действий врага, его цели на данном этапе войны, его болевые точки, чтобы принять правильные решения.

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Украина РФ война стратегия Кремль Москва российская армия помощь мир
 
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