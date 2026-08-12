Фото: полиция

В Днепровском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта тяжело ранил своего товарища из револьвера

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О происшествии полиции сообщили медики "скорой", которые госпитализировали 30-летнего потерпевшего. Как выяснили следователи, во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта 29-летний злоумышленник дважды выстрелил в сторону приятеля, попав ему в грудь и ногу. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранители разыскали и задержали нападающего. Орудие преступления – револьвер под патрон Флобера – изъяли.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 9 августа в Николаевской области 15-летний подросток выстрелил в глаза сверстнице из пневматического пистолета. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.