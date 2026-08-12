Россияне вторично ударили по чрезвычайным ситуациям в Краматорске: повреждена пожарная машина

Фото: ГСЧС

В Краматорске в ночь на 12 августа российские войска совершили повторную атаку FPV-дроном по спасателям, ликвидировавшим пожар после предварительного обстрела города

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным спасателей, пожар возник вследствие российского удара по Краматорску. Во время ее гашения враг повторно ударил FPV-дроном по месту работы чрезвычайников.

В результате атаки повреждена пожарная автоцистерна.

К счастью, личный состав вовремя отошел на безопасное расстояние, потому среди спасателей никто не пострадал.

ГСЧС отмечает, что российские войска продолжают применять тактику повторных ударов по местам, где работают экстренные службы и ликвидируют последствия предварительных атак.

Напомним, ночью и утром 12 августа российские войска атаковали Одессу. Беспилотник попал в квартиру на пятом этаже 10-этажного дома, вызвав пожар. Утром получила повреждения гражданская инфраструктура.