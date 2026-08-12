На международном мошенничестве разоблачили участников масштабного колл-центра

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора провели новый этап расследования деятельности международного мошеннического call-центра, участники которого обманывали граждан Европы и Центральной Азии

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, 6 августа 2026 правоохранители провели девять обысков. В результате пяти участникам преступной организации сообщили о подозрении, еще девяти — изменили ранее поставленные подозрения или объявили новые.

Следствие установило, что участники call-центра повторно обманывали людей, которые уже потеряли деньги из-за фейковых инвестиционных платформ. Они представлялись юристами, работниками судебных, налоговых и других государственных органов и обещали вернуть утраченные средства из-за процедуры так называемого "chargeback".

Для убеждения потерпевших мошенники:

присылали поддельные документы;

сообщали, что деньги якобы найдены или заблокированы на иностранных счетах;

использовали технологию deepfake;

имитировали общение с представителями официальных учреждений.

После этого от людей потребовали уплачивать "комиссии", "налоги" и "судебные сборы". Когда средства заканчивались, потерпевших убеждали брать кредиты, ссужать деньги или продавать имущество.

В сотрудничестве с правоохранительными органами Республики Казахстан следователи собрали доказательства 14 потерпевших. Сумма ущерба по этим эпизодам превышает 2,2 млн грн.

По версии следствия, у преступной организации была четкая иерархия — от инвесторов и координаторов до руководителей групп и операторов call-центра.

Полученные преступным путем средства участники, по данным прокуратуры, вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиумкласса.

Пяти лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255 УК Украины – создание и участие в преступной организации и ч. 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество в особо крупных размерах.

Двум из подозреваемых подозрения объявлены заочно. В отношении трех фигурантов прокуроры уже обратились в суд с ходатайствами об избрании мер.

Еще девять участников дела уведомлены об изменении ранее объявленных подозрений или новых подозрениях по статьям 255 и 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили 25-летнего мужчину. Он создал мошенническую схему в соцсетях.