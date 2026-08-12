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12 августа 2026, 16:34

Правоохранители заблокировали работу 94 мошеннических колл-центров по всей стране

12 августа 2026, 16:34
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Фото иллюстративное
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Служба безопасности Украины и Национальная полиция при процессуальном руководстве органов прокуратуры провели масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннических колл-центров в разных регионах страны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, только с начала прошлой недели проведено 411 обысков, прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров и ликвидировано 1794 рабочих места операторов.

Следственные действия происходили на территории Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской и других регионов.

Правоохранители изъяли: 3336 единиц компьютерной техники, 1346 мобильных телефонов, 5238 SIM-карт, 20 криптогаманцев, 90 банковских карт.

Также арестованы 22 транспортных средства, среди которых Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 и мотоциклы BMW.

Кроме того, во время спецоперации обнаружили более 2 млн. долларов США, 64 тыс. евро, наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках, элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие ювелирные изделия.

По информации следствия, организаторы набирали работников со знанием иностранных языков, обучали операторов по специально подготовленным сценариям и в отдельных случаях проверяли персонал на полиграфе, чтобы обезопасить схему от разоблачения.

Среди основных схем: фейковые инвестиционные консультации, псевдотрейдинговые платформы, повторный обман людей, уже потерявших деньги из-за других мошеннических схем, под видом "возвращение инвестиций".

Для убедительности злоумышленники использовали поддельные документы, представлялись юристами, банковскими работниками и сотрудниками государственных органов, а также применяли технологии deepfake.

В некоторых случаях потерпевших после потери сбережений убеждали брать кредиты, ссужать деньги или продавать имущество.

По данным следствия, полученные средства конвертировали в криптовалюту, распределяли между электронными кошельками и выводили через счета третьих лиц. Часть доходов вкладывались в элитную недвижимость, земельные участки, премиальные автомобили и другие предметы роскоши.

Среди пострадавших граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, других стран Европейского Союза и Центральной Азии.

Предварительно правоохранители оценивают нанесенный ущерб более чем в 100 млн грн.

В настоящее время 26 человек уже сообщены о подозрении. Следователи продолжают анализ изъятых данных, устанавливают всех потерпевших, организаторов и других причастных к деятельности транснациональных мошеннических структур.

Напомним, что прокуроры Офиса Генерального прокурора провели новый этап расследования деятельности международного мошеннического call-центра, участники которого обманывали граждан Европы и Центральной Азии.

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