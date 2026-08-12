Перед вами социология, которая фиксирует: 1) как коррупция убивает рейтинг Зеленского; 2) адекватность украинского общества

Перед вами социология, которая фиксирует: 1) как коррупция убивает рейтинг Зеленского; 2) адекватность украинского общества

Фото: president.gov.ua

60% опрошенных возлагают ответственность за коррупцию лично на президента (см. зеленую линию). Сказка о "плохих боярах" исчерпала себя.

90% украинцев считают уровень коррупции высоким: 50% – очень высоким и еще 40% – высоким.

В результате то же исследование Socis фиксирует, что:

1. Зеленский проигрывает выборы и Залужному, и Буданову, и Федорову.

2. Антирейтинг Зеленского больше, чем у Порошенко.

3. По уровню доверия Зеленский провалился на шестую позицию.

Полное исследование – по ссылке.