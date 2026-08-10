Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше

Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезлюдения

Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезлюдения

Фото: из открытых источников

Помимо всесторонней поддержки семей с детьми, важнейшую роль играет создание перспектив для развития общества, о чем свидетельствует и исторический опыт.

Рождаемость, смертность, аборты

За шесть месяцев 2026 года в Украине родилось 73 тыс. ребенка, в то время как количество смертей составило 269 тыс., то есть, на каждого родившегося приходилось 3,5 умерших. Тридцать лет назад этот показатель составлял 1,6 (в прошлом году – 2,9). Также тревожно выглядит и суммарный коэффициент рождаемости – среднее число детей, которых родила бы одна женщина за всю свою жизнь. Сегодня он составляет – 1. Об этом RegioNews сообщили эксперты Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи. К слову, это не самый низкий показатель в мире. В том же Китае, где несколько десятилетий назад наблюдался бум рождаемости, данный показатель составляет 0,97 – 1, а в Южной Корее – 0,8.

Суммарный коэффициент рождаемости по странам мира. В Китае – около 1. Графика: visualcapitalist.com

Однако ситуацию в Украине усугубляет длительная война на которой гибнут в первую очередь молодые мужчины, а также разрушение и закрытие многих медицинских учреждений, растущая бедность. Следствием этого комплекса трудностей стало увеличение материнской смертности, которая за время полномасштабной войны подскочил на 37%: с 18,9 до 25,9 смертей на 100 тыс. живорожденных. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на ООН.

Об уровне детской смертности в открытых источниках информации нет. Однако известно, что за последние десятилетия коэффициент смертности детей до пяти лет на 1000 живорожденных в Украине постепенно снижался, и к 2021 году, по данным "Дія", составлял – 8. При том что тридцать лет назад показатель был – 20,1. Это свидетельствует об улучшении уровня отечественной медицины, улучшении качества питания и общего повышения здоровья детей и родителей за последние годы. Однако сегодня ситуация наверняка ухудшилась. Впрочем, в соответствии со "Стратегией развития системы здравоохранения на период до 2030 года", опубликованной на сайте Верховной Рады, коэффициент смертности детей планируется снизить до 7,9 – меньше чем было на конец 2021-го. Отметим, что в США коэффициент смертности детей до пяти лет на 1000 живорожденных составляет 6,5, а в Евросоюзе – 3,8. Поэтому Украине есть куда стремиться.

Кстати, количество абортов в Украине также за последние десятилетия значительно снизилось. Если в 2011 году украинки сделали 163 тыс. абортов, то в 2020 году – 64 тыс., а в 2024 году – 43 тыс. Но несмотря на снижение количества абортов и детской смертности, демографический кризис в стране нарастает.

Дети и роль государства

Подробнее о сегодняшних тенденциях с рождаемостью, а также необходимости лучшей системной поддержки молодых семей, нашему изданию рассказала Ирина Курило – доктор экономических наук, профессор, заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи.

По словам ученой, алгоритмы поведения украинских семей сегодня разные. Одни пары откладывают рождение детей до мирных времен, и это является подавляющей стратегией во время войн и других социальных потрясений, особенно для младших лиц, которым отложить рождение еще "позволяет" возраст. Другие, напротив, предпочитают иметь ребенка именно сегодня, поскольку уже не видят смысла больше откладывать до "лучших времен". Добавим, что, есть некоторые пары с двумя детьми, которые рожают третьего ребенка, в том числе из расчета, что отец будет иметь отсрочку от мобилизации. Впрочем, как показывает статистика, уровень рождаемости в стране во время полномасштабной войны является ожидаемо низким, и этому вряд ли можно помочь до ее окончания.

Здесь можно было бы упомянуть, что после окончания Второй мировой войны рождаемость в Украине и в западных странах превышала смертность, что впоследствии позволило не только компенсировать военные потери, но и увеличить численность населения. Однако, по мнению Ирины Курило, в нынешних украинских реалиях после завершения войны ожидать бэби-бума не стоит, и рождаемость останется на сравнительно низком уровне. Предыдущий исторический опыт, говорит ученая, нельзя связывать с сегодняшним днем, поскольку уровень рождаемости в мире тогда был выше. Данный исторический промежуток предшествовал так называемому демографическому переходу, в частности, той его стадии, которая характеризуется падением рождаемости до весьма низкого уровня из-за изменений в образе жизни, системе ценностей и установок, плюрализации форм брака и моделей семьи. начиная с 1960-х годов в западных странах, а с 1990-х и в Украине, наблюдается распространение идеологии индивидуализма, усиление роли и ценности профессионального развития, в том числе женщин, распространение консенсуальных браков, установление гендерного равенства и др.

Сегодня рождение и воспитание детей требуют значительных экономических затрат и эмоциональных усилий. Как заметила одна из мам, многие молодые люди в возрасте 30+ и даже 40-летние, считают, что им легче завести собачек или котиков, чем родить ребенка, так как это большая ответственность и высокие затраты.

Ирина Курило считает, что для повышения рождаемости в Украине необходимо максимально устранить барьеры, которые не позволяют совмещать воспитание детей с занятостью, с индивидуальным и профессиональным развитием матерей и отцов, ведь они очень важны в системе приоритетов современной молодежи. Кроме того, она подчеркивает необходимость создания дружественной среды для семей с детьми, так, чтобы государство оказывало именно комплексную помощь, которая касалась бы как вопросов материального обеспечения семей с детьми (особенно несколькими), так и поддержки занятости родителей, гендерного равноправия и вовлеченного родительства, организации ухода за малолетними детьми и их воспитания.

"В условиях нынешней войны демографическое истощение Украины обусловливает необходимость такой социально-демографической и экономической политики, даже военно-политической доктрины, которая была бы максимально направлена на сохранение демографического потенциала: детей, лиц репродуктивного возраста; реализации максимально возможной жизнеобеспечивающей стратегии в сложившихся условиях – как в тылу, так и на фронте. Все должно быть нацелено на сохранение человеческого капитала, который мы имеем сейчас и будем иметь в будущем", – подчеркнула Ирина Курило.

Возможность означает будущее

В западных странах поддержка семей с детьми на гораздо высшем уровне нежели в Украине, однако и там рождаемость ниже уровня воспроизведения населения 2,1 и составляет: Франции – 1,56, в Германии – 1,36. Некоторые аналитики считают, что главным двигателем увеличения рождаемости может стать организация социально-экономической системы, которая дала бы возможность развитию общества. Что имеется в виду? Бытует мнение, что женщины на уровне биологии чувствуют, что при планировании семьи им важней всего не просто родить ребенка, а быть уверенным в его будущем. Чтобы социум предоставлял подрастающему поколению возможности для занятия более перспективного статуса в обществе.

В позднем СССР ходил такой анекдот. Может ли сын полковника стать генералом? Ответ – нет, потому что у генерала есть свои дети. Если бы в украинском обществе молодые люди имели возможность добиваться статуса в управлении, науке, в армии и пр. без оглядки на деньги и связи; если бы на руководящие должности в городскую администрацию, завод или медучреждения отбирали людей по их личным качествам и знаниям – это означало бы широкие возможности для общества. Соответственно родители ощущали бы, что большее количество детей в семье увеличивало бы шансы на продвижение рода в будущем.

Жительница Киева Елена Антоненко, воспитывающая с мужем девятерых детей – все родные, рассказала RegioNews, что для нее главное чтоб ребенок не только рос здоровым, получил образование и воспитание, но и имел перспективы для развития.

"Родители должны быть уверены, что ребенок сможет реализоваться в обществе. А не как сегодня. Ведь кого забирают на фронт в первую очередь? У кого нет подушки безопасности. А те родители, у которых есть деньги, своих детей прикрыли от армии или отправили за границу. Вот моему старшему сыну 20 лет, и не понятно что будет дальше", – рассказала Елена.

Киевлянка Елена Антоненко воспитывает 9 детей – все родные. Фото: из личного архива

О чем говорит исторический опыт

То, что увеличение рождаемости связано с перспективами развития для общества, свидетельствуют и исторические примеры. Вот что писал о бурном демографическом росте в колониях Северной Америки шведский путешественник Петер Кальм в Нью-Джерси в 1748 году.

"Нетрудно понять причины, по которым население здесь размножается быстрее, чем в Европе. В этих провинциях человек, достигнув совершеннолетия, может вступить в брак, не опасаясь бедности. Здесь так много необработанной плодородной земли, что новобрачный может без труда приобрести участок, где он сможет комфортно жить со своей женой и детьми. Налоги очень низкие, и ему не нужно беспокоиться об их уплате. Свободы, которыми он пользуется, настолько велики, что он считает себя принцем в своих владениях". Данную запись приводит официальный веб-ресурс Национального гуманитарного центра США (National Humanities Center)

Позже наблюдался бурный рост населения и в Европе. Если с 1700 по 1800 год количество жителей на континенте увеличилось со 120 млн до 180 млн, то начиная с 1800 года по 1914 год – оно увеличилось до 485 млн. Англоязычный агрегатор encyclopedia.com со ссылкой на ряд ученых, отмечает, что демографический скачок был обусловлен снижением смертности благодаря улучшению санитарных условий и медицинского обслуживания. Новым продуктам питания, завезенных в Европу (кукуруза, картофель) что снизило вероятность голода. Возможность фермеров применять новые методы в сельском хозяйстве, что увеличивало урожайность. Также многие политические лидеры считали, что большая численность жителей приносит пользу их странам в экономическом и военном отношении и поддерживали развитие населения. Отметим, что указанный демографический бум пришелся на период начала промышленных революций, которые стали следствием расцвета капитализма – новой социально-экономической модели, пришедшей на смену феодализму.

Есть и более "свежие" примеры – страны Азии и Африки. После освобождения от колониализма в середине XX века, в этих странах наблюдалось бурное развитие общества, что повлекло за собой развитие медицины, сельского хозяйств и др. Впрочем, в большинстве из этих стран, в основном Азии, демографический бум сегодня закончился, и многие столкнулись с теми же трудностями что и Украина.

Учитывая социально-экономическое распутье на котором оказалась сегодня Украина, сможет ли иная перспективная модель развития страны положить начало решению демографического кризиса?