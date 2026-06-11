"Пленки Миндича" и элитная квартира: что связывает нардепа Кучеренко с делом "Мидас"

Фотоколлаж: "Схемы"

Журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) заявили, что обнаружили возможные связи народного депутата от "Батькивщины" Алексея Кучеренко с фигурантами резонансного дела "Мидас", касающегося вероятных коррупционных схем в энергетической отрасли

Об этом говорится в расследовании "Схема", передает RegioNews.

По данным расследования, несмотря на публичные заявления депутата об отсутствии знакомства с ключевыми участниками дела, полученные журналистами фрагменты так называемых "пленок Миндича" свидетельствуют, что подозреваемые по делу о хищении средств в энергетике Игорь Миронюк и Дмитрий Басов упоминали Алексея Кучеренко как человека, через которого можно продвигать собственные интересы.

Кроме того, журналисты установили, что еще в 2016 году Кучеренко участвовал в продаже элитной квартиры в центре Киева семье бизнесмена Александра Цукермана, также фигурантом расследования НАБУ.

В 2024-2025 годах Кучеренко возглавлял временную следственную комиссию Верховной Рады, которая проверяла ситуацию в энергетическом секторе. После завершения работы комиссии был обнародован отчет объемом более 300 страниц, в котором не упоминались нарушения, впоследствии ставшие основой дела "Мидас".

Что обнаружили журналисты

Как утверждают "Схемы", в одном из фрагментов записей Миронюк и Басов обсуждали возможность использования парламентских механизмов для решения проблем, которые могли угрожать существованию схемы в "Энергоатоме". В разговорах упоминалась фамилия Кучеренко.

В то же время сам депутат категорически отрицает любое сотрудничество с фигурантами дела.

"Никаких просьб от них я не получал. Соответственно, ничего по их просьбе не делал, не мог и не стал бы делать", – заявил он журналистам.

Также Кучеренко подчеркнул, что вопрос моратория на выплаты подрядчикам "Энергоатома" никогда не являлся предметом рассмотрения возглавляемой им парламентской комиссии.

Продажа квартиры семье Цукерманов

Отдельное внимание журналисты уделили соглашению по продаже квартиры в центре Киева площадью 374 квадратных метра.

Согласно документам, полученным "Схемами", в ноябре 2016 года Кучеренко, действуя по доверенности от бывшей жены, продал квартиру семье Александра Цукермана за почти 9 миллионов гривен, что на тот момент составило около 340 тысяч долларов.

Опрошенные журналистами эксперты по недвижимости считают, что рыночная стоимость такого объекта могла быть, по меньшей мере, вдвое выше.

Впоследствии, по данным НАБУ, в этом же доме функционировал один из так называемых "бэк-офисов", фигурирующий в деле "Мидас".

Сам Кучеренко отрицал знакомство с Александром Цукерманом. В то же время подтвердил, что общался с его женой при оформлении сделки купли-продажи.

Реакция депутата

После обнародования материала Кучеренко заявил, что приведенные журналистами выводы основываются на предположениях и не подтверждаются фактами.

Также он подчеркнул, что имел с тогдашним министром энергетики Германом Галущенко исключительно рабочие отношения.

В комментариях по продаже квартиры депутат объяснил более низкую стоимость недвижимости сложной ситуацией на рынке в тот период и отметил, что вопрос цены решала ее владелица – его бывшая жена.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" - Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

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