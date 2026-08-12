Более 2 млн грн долга и 425 га земли: в Киевской области прокуратура требует вернуть общине паи

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Вышгородская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киевской области с иском в интересах государства в лице Иванковского поселкового совета. Прокуратура требует расторгнуть договор аренды земли, взыскать более 2 млн грн задолженности и вернуть обществу земельные участки

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным прокуроров, в 2017 году обществу передали в аренду 105 неистребованных земельных долей (паев) общей площадью более 425 гектаров.

Следствие установило, что арендная плата выплачивалась только в 2018 и 2019 годах, причем не в полном объеме. В результате перед местным бюджетом образовалась задолженность свыше 2 млн грн.

В иске прокуратура просит суд расторгнуть договор аренды, взыскать с общества 2,07 млн грн долга, обязать арендатора вернуть Иванковскому поселковому совету земельные участки общей площадью 425,766 га.

В прокуратуре отмечают, что представительные мероприятия направлены на защиту интересов Иванковской территориальной общины, обеспечение поступлений местного бюджета и эффективное использование земель коммунальной собственности.

Напомним, что по иску Деснянской окружной прокуратуры города суд обязал общество вернуть территориальной общине города Киева земельный участок в Деснянском районе города Киева площадью 0,3 га, освободив его от самовольно построенного здания.