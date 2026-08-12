На Киевщине змея укусила двухлетнего мальчика: ребенка спасли врачи

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В Киевской области двухлетнего мальчика укусила змея во время игры во дворе частного дома. Сначала родители подумали, что ребенка укусило насекомое, однако впоследствии состояние малыша ухудшилось

Об этом рассказали в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет", передает RegioNews.

У ребенка поднялась температура до 39,7 ° C, а место укуса начало синеть. После обследования врачи установили, что мальчика укусила змея.

Медики провели ребенку детоксикационную и антибактериальную терапию, а также назначили перевязку.

"Проблема может быть не только в яде. Даже если был "сухой укус" и отравление не произошло, рана может инфицироваться. В пасти змеи есть микроорганизмы, которые могут попасть в рану и вызвать инфекционный процесс", – пояснил заведующий отделением Виталий Иц.

Врачи отмечают, что особенно опасны укусы в участок лица и шеи, поскольку отек может быстро увеличиваться и угрожать дыханию.

Если ребенка укусила змея, нужно:

промыть место укуса водой с мылом или раствором хлоргексидина;

обеспечить ребенку покой;

ограничить движения;

следить за состоянием ребенка, особенно за распространением покраснения и отека;

как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В "Охматдете" предостерегают: нельзя накладывать жгут, разрезать или прижигать место укуса, а также пытаться высосать яд.

По данным Центра общественного здоровья, за семь месяцев 2026 года из-за укусов змей в Украине за медицинской помощью обратились 30 человек, среди них – четверо детей. Больше всего случаев зарегистрировали на Житомирщине – 10, и Ивано-Франковщине – 9.

Напомним, в Карпатах туриста укусила змея. Инцидент произошел 10 июня во время восхождения на полонину Гаджина. Из-за укуса пресмыкающегося 24-летний парень не мог самостоятельно продолжать движение по маршруту, поэтому обратился за помощью к чрезвычайникам.