Крупнейшая партия кокаина за войну: СБУ разоблачила наркосиндикат с "порошком" на 70 миллионов

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СБУ разоблачила международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы в Украину. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали 15-20 миллионов гривен

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

10 участников наркосиндиката были задержаны в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях. Злоумышленники продавали ввозимые из-за границы оптовые партии кокаина, экстази и других психотропных веществ. Организатором оказался житель Киева: он подыскивал на специализированных форумах "работников", которые за денежное вознаграждение осуществляли сбыт наркотиков в разных регионах Украины.

"При проведении первой серии обысков у фигурантов изъято около 2 кг кокаина, а также другие запрещенные вещества. Впоследствии, в тайниках злоумышленников найдено еще более 8 кг кокаина и других сильнодействующих средств. Общая стоимость изъятого - около 70 млн грн", - рассказали в полиции.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители прекратили деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом кокаина и психотропных веществ в столице и других регионах Украины. В ходе обысков изъяли наркотики и психотропы стоимостью более 1,7 млн грн по ценам черного рынка.