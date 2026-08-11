Почему Украина до сих пор не закрывает телеграмм каналы, распространяющие пропаганду врага

Почему Украина до сих пор не закрывает телеграмм каналы, распространяющие пропаганду врага

Фото: пресс-служба певицы

В команде Юлии Мендель пополнение. К ней присоединяется Оля Полякова. Еще одна интеллектуалка, увидевшая себя в концлагере.

Ждем общий эфир Юлии Латыниной, Дианы Панченко, Юлии Мендель и Ольги Поляковой. Это будет интеллектуальное наслаждение.

Единственное, Мендель подпевает русской пропаганде из какой-то итальянской дыры. А Полякова, как Крюкова, ходит по Киеву и агитирует за срыв мобилизации, за силовое сопротивление мобилизации. Во время войны. И делает это, пытаясь переключить внимание на то, что гражданское общество поставило ей дельные вопросы относительно контактов с россиянами во время войны с Россией. Странные вопросы, правда.

И ничего. Еще ходит. Было бы в Украине верховенство права, такая Полякова, как и все эти люди, физически позволившие себе напасть на украинских военных или украинских полицейских сидели бы уже в тюрьме. Но нет. Они на свободе. Но говорят о концлагере. Сами выкладывают видео, где применяют физическое влияние на украинских военных. Во время войны. Гордятся этим. И при этом до сих пор на свободе.

Конечно, соцсети позволяют всем видеть твой интеллектуальный уровень. Даже если все эти этого не хотят. Но с другой стороны, это создает пузырьки из идиотов, которые способны объединяться и тогда это уже общая проблема. Особенно, если государство не мешает этому объединению, а Россия способствует.

Почему Украина до сих пор не закрывает телеграмм каналы, распространяющие пропаганду врага. И власть молчит в тряпочку, потому что идиоты тоже голосуют и эти голоса им важны. Даже Оля Полякова имеет право голоса на выборах. Как бы это ни было досадно.

Интересно даже представить, что было бы во время Второй Мировой в Англии или США с публичными лицами, которые позволили бы распространять пропаганду врага, направленную на срыв мобилизации. Агитирует противодействовать законным действиям правоохранителей. И будто только на прошлой неделе все были в панике. А нет, теперь тыл опять хочет жить так, будто войны нет. И как это смешивается в одних головах?

Но конечно, если бы каждый, кто позволил себе напасть на украинского военного при исполнении во время войны, был либо показательно заключен в тюрьму, либо пристрелен на месте, то и такие, как Полякова, молчали бы. Но они видят, что такое поведение терпится. И пробуют занять нишу.

Интересно, понравилось бы Оля Поляковой в Буче. Она, вероятно, была в это время в более безопасном месте. Может и в случае повторения геноцида планирует быть где-нибудь в Монако. Тогда действительно мобилизация может быть не важной. А хорошие русские очень приятные люди. Да и в принципе надо дружить, братские народы. Особенно в Монако…