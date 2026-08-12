В Харьковской области российская ракета попала в жилой дом

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате попадания ракеты в двухэтажный жилой дом произошел пожар. Горела крыша здания, а также произошло возгорание в одной из квартир.

После этого враг ударил по жилому сектору ракетами снова. В результате атаки повреждены многоэтажные и частные жилые дома. В одном из зданий произошел пожар.

"На месте происшествия работали оперативные подразделения ГСЧС, офицер-спасатель общины, медики и правоохранители", - говорят спасатели.

Напомним, также ночью 12 августа российские войска атаковали беспилотниками территорию одного из подразделений ГСЧС в Херсоне.