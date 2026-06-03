170 миллионов на электростанции: ВАКС избрал меры предосторожности организатору схемы

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ВАКС избрал меру пресечения организатору схемы. Речь идет о завладении почти 170 млн грн во время строительства гидроаккумулирующей электростанции Николаевской области

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Следователь судья ВАКС избрал меру пресечения к фактическому владельцу ряда компаний. Речь идет об организаторе схемы по завладению почти 170 миллионами гривен "Энергоатома" при строительстве объекта критической инфраструктуры в Николаевской области, а именно - Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции.

"Согласно решению суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога и возложением ряда процессуальных обязанностей в случае его внесения", - говорят в ВАКС.

Напомним, ранее в Николаевской области разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" во время строительства объекта критической инфраструктуры - Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции.