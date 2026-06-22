Енергоатом за підбір нового керівництва заплатить майже 30 мільйонів

Фото з відкритих джерел

Енергоатом 12 червня підписав два договори про послуги із забезпечення персоналом на загальну суму 28,71 мільйона гривень. Інформація про це з'явилась у системі "Прозорро"

Про це повідомляють "Наші гроші", передає RegioNews.

Цьогоріч в Енергоатом повинні підібрати кандитатів на посади голови та членів правління. Зокрема, ТОВ "Корн Феррі" за 22,11 млн грн займатиметься підбором голови правління (СЕО), директора з ядерної безпеки та експлуатації (CNO), фінансового директора (CFO) та директора з реалізації проєктів (CPDO), а ТОВ "Телент Едвайзорс" за 6,60 млн грн – директора з управління персоналом (CPO), директора з правових питань (CLO) та директора з комерційної діяльності та стратегії (CCSO).

Винагороду за кожну посаду будуть оплачувати протягом 10 днів після надання послуги. У випадлку якщо рада не затвердить жодного обраного кандидата, виконавець повинен буде без доплати підібрати іншого кандидата, доки хтось не буде обраний.

В обґрунтуванні сказано, що наглядова рада у травні вирішила закупити ці послуги і затвердила кваліфікаційні вимоги до учасника та методологію оцінки пропозицій учасника. Тобто, він повинен мати глобальну присутність і масштаб; експертизу в ядерному та енергетичному секторах; досвід роботи у сфері добору кандидатів на керівні посади суб’єктів господарювання державного сектору економіки та у сфері корпоративного управління в Україні.

Слід зазначити, що зараз головою правління Енергоатома тимчасово є Павло Ковтонюк.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

У листопаді НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

Тимур Міндіч ("Карлсон"),

Ігор Миронюк ("Рокет"),

виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),

Олександр Цукерман ("Шугармен"),

Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом". Згодом Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

СБУ почала розслідування проти бізнесмена Міндіча через підозру у держзраді та можливі контакти з іноземними спецслужбами.