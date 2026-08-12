Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Тело парня без признаков жизни обнаружили вечером 11 августа в одной из квартир областного центра.

По предварительным данным, подросток совершил самоубийство. Во время осмотра квартиры правоохранители изъяли личные вещи и электронные устройства, которые будут исследовать в рамках дела.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство". Продолжаются следственные действия по установлению всех причин и обстоятельств трагедии.

Напомним, вечером 4 августа на Сумщине в квартире нашли мертвым 15-летнего парня. Предварительно, подросток покончил жизнь самоубийством через повешение.