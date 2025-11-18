Фото: из открытых источников

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Суд в Киеве принял решение о мере пресечения для бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева. Подозреваемый будет оставаться под арестом, а суд определил сумму залога в 51 миллион 600 тысяч гривен.

На заседании Чернышев заявил, что не сможет внести залог из-за ареста счетов, и назвал решение суда "давлением на себя". Он добавил, что заинтересован в полном рассмотрении дела и готов предоставить всю информацию об обстоятельствах, известных ему в рамках расследования.

Ранее на суде появились два человека, готовых взять экс-вице-ппремьера на поруки: Александр Савченко, директор Научно-исследовательского института строительного производства, и Михаил Онищенко. Третья заявка от врача Александра Усенко не была рассмотрена.

Сторона обвинения подчеркнула, что Чернышев не дал объяснений по поводу своего пребывания в офисе на улице Владимирской, который связывают с деятельностью родственников бывшего народного депутата Деркача. Суд удалился в совещательную комнату, окончательное решение по мере пресечения уже принято.

Напомним, сегодня 18 ноября Высший антикоррупционный суд продолжил рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения Чернышеву, подозреваемого в незаконном обогащении. Прокуратура настаивает на содержании под арестом с возможностью внесения залога в 55 млн грн и утверждает, что без мер предосторожности подозреваемый может влиять на свидетелей.

В материалах следствия упоминаются псевдонимы, которые якобы использовались в рамках коррупционной схемы в энергетической сфере: жену Чернышева называли "Профессор", а самого экс-вице-премера - "Че Гевара". Защита отрицает обоснованность подозрения и подчеркивает, что все активы супругов уже находятся под арестом. Кроме того, один из руководителей подчиненного министерству института готов взять Чернышева на поруки.

Как известно, на прошлой неделе Чернышеву вручили ходатайство об аресте по делу о легализации более 1,3 млн долларов и евро наличными. По данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" – места, где происходила легализация средств, полученных преступным путем.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали масштабную коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

Пленки НАБУ и роль Чернышева

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало еще две части записей в рамках операции "Мидас". В новых пленках, как и в предыдущих сериях, фигурируют знакомые персонажи, а также появляются новые, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышев, получавший средства через "прачечную".

По данным НАБУ, Чернышев пользовался услугами "прачечной" и получал деньги не только в офисе, но и в клинике Александра Цукермана (руководит жена Цукермана, клиника по ул. Чикаленко, бывшая Пушкинская).

В целом зафиксирована передача $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

Из пленок понятно, что Чернышев сам приезжал за наличными, а выдачу контролировал непосредственно Тимур Миндич. Например, 8 мая Цукерман говорит с Фурсенко и говорит, что они должны отдать Чернышеву "500 и из хачапури", и просит не затягивать. Что такое хачапури – неясно. Последние $500 тысяч 9 мая 2025 передают уже жене Чернышева в больнице Цукермана. На тот момент Чернышев уже был подозреваемым в производстве НАБУ и САП.

