Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшие выходные в Украине ожидается незначительное понижение температуры и выпадет снег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, в субботу, 13 декабря, в Украине погоду будет определять антициклон, поэтому осадков не будет.

Ветер будет порывистым, а температура воздуха в большинстве областей резко снизится. К примеру, в течение дня ожидается от 2 мороза до 2 тепла, в западных областях +2…+5 градусов.

В Киеве завтра, 13 декабря, без осадков и даже может быть солнышко. Днем около нуля.

В воскресенье, 14 декабря, на севере, западе, в центральной части Украины, местами на Харьковщине и Запорожье ожидается мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В большинстве восточных областей без существенных осадков.

В южной части – дождь, в Запорожье с мокрым снегом.

Температура воздуха в воскресенье ожидается от 3 мороза до 3 тепла, в западных областях +3…+6 градусов.

В воскресенье в столице ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура воздуха 0…+2 градуса.

Как сообщалось, пятница, 12 декабря, в Украине будет ветреной. Дожди пройдут ночью на юге и востоке (на северо-востоке с мокрым снегом), а днем – на Левобережье.