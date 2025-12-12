Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
В ближайшие выходные в Украине ожидается незначительное понижение температуры и выпадет снег
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.
По ее словам, в субботу, 13 декабря, в Украине погоду будет определять антициклон, поэтому осадков не будет.
Ветер будет порывистым, а температура воздуха в большинстве областей резко снизится. К примеру, в течение дня ожидается от 2 мороза до 2 тепла, в западных областях +2…+5 градусов.
В Киеве завтра, 13 декабря, без осадков и даже может быть солнышко. Днем около нуля.
В воскресенье, 14 декабря, на севере, западе, в центральной части Украины, местами на Харьковщине и Запорожье ожидается мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В большинстве восточных областей без существенных осадков.
В южной части – дождь, в Запорожье с мокрым снегом.
Температура воздуха в воскресенье ожидается от 3 мороза до 3 тепла, в западных областях +3…+6 градусов.
В воскресенье в столице ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура воздуха 0…+2 градуса.
Как сообщалось, пятница, 12 декабря, в Украине будет ветреной. Дожди пройдут ночью на юге и востоке (на северо-востоке с мокрым снегом), а днем – на Левобережье.