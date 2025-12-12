15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах

иллюстративное фото: из открытых источников
В ближайшие выходные в Украине ожидается незначительное понижение температуры и выпадет снег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, в субботу, 13 декабря, в Украине погоду будет определять антициклон, поэтому осадков не будет.

Ветер будет порывистым, а температура воздуха в большинстве областей резко снизится. К примеру, в течение дня ожидается от 2 мороза до 2 тепла, в западных областях +2…+5 градусов.

В Киеве завтра, 13 декабря, без осадков и даже может быть солнышко. Днем около нуля.

В воскресенье, 14 декабря, на севере, западе, в центральной части Украины, местами на Харьковщине и Запорожье ожидается мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В большинстве восточных областей без существенных осадков.

В южной части – дождь, в Запорожье с мокрым снегом.

Температура воздуха в воскресенье ожидается от 3 мороза до 3 тепла, в западных областях +3…+6 градусов.

В воскресенье в столице ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура воздуха 0…+2 градуса.

Как сообщалось, пятница, 12 декабря, в Украине будет ветреной. Дожди пройдут ночью на юге и востоке (на северо-востоке с мокрым снегом), а днем – на Левобережье.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
07 августа 2025
