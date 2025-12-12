Холостяк Тарас Цымбалюк признался, что на свидание на проекте ему ходить "напряжно"

Фото из открытых источников

Сейчас в "разгаре" сезон "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком. При этом актер признался, что на некоторые свидания с девушками ему ходить некомфортно

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Главный герой шоу Тарас Цымбалюк заявил, что не на всех свиданиях на проекте получает удовольствие от общения с девушками. Он отметил, что ему "напряжно" ходить на встречи с несколькими девушками одновременно. По его словам, на групповых свиданиях часто есть неудобные моменты и паузы.

"Мне, честно, это очень напряжно, потому что девушки зажимаются, им хладнокровно, они не могут себя раскрыть. Девушки, когда один на один со мной, улыбающиеся, вдохновенные, у них классное настроение", - говорит Тарас Цымбалюк.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк рассказывал, были ли у него романы на съемочной площадке. По словам "Холостяка", актеры привыкли отделять работу и реальную жизнь.