12 декабря 2025, 20:40

В Черкасской области мужчина отрубил голову знакомому из-за бреда о "российском оккупанте"

12 декабря 2025, 20:40
Фото: Национальная полиция Украины
Местный житель Уманского района сам сообщил о жестоком убийстве, которое совершил во время конфликта со знакомым

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области произошел ужасный инцидент: во время совместного застолья мужчина убил своего знакомого, отрезав ему голову. По словам подозреваемого, он "увидел" в своем друге российского оккупанта, из-за чего и произошло нападение.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу

Событие произошло 10 декабря в одном из сел Уманского района. Во время распития алкоголя между двумя мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта 56-летний житель нанес 61-летнему оппоненту несколько ножевых ранений и отрезал ему голову. После этого нападающий сам обратился к соседям и сообщил о преступлении, а те вызвали полицию.

Полиция Черкасской области проводит расследование

Полиция Черкасской области задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, при процессуальном руководстве Уманской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Расследование продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства трагедии и мотивы нападающего.

Ранее сообщалось, в Ровенской области произошел жестокий инцидент из-за ревности, который завершился смертельным ранением. Суд уже избрал меру пресечения для 30-летнего подозреваемого, а следствие продолжает устанавливать обстоятельства трагедии.

