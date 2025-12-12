17:43  12 декабря
В Одессе в результате атаки РФ горит турецкое судно
15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2025, 20:24

В Киеве аниматор в полицейской форме задержал Санту в клубе во время шоу: за это ему светит штраф 34 000 грн

12 декабря 2025, 20:24
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Киеве работник клуба во время вечеринки инсценировал задержание "Санта Клауса" в полицейской форме и получил штраф

Об этом пишет полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве полиция привлекла к ответственности 25-летнего аниматора, который во время вечеринки в Голосеевском районе инсценировал задержание "Санта-Клауса" в полицейской форме. Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города, а фотографии происшествия распространились в Интернете.

Аниматор в форме полиции во время вечеринки

Правоохранители быстро идентифицировали мужчину. Он не имеет никакого отношения к Национальной полиции, а костюм был частью шоу-программы заведения. По факту использования признаков полицейской формы без разрешения на него составили административный протокол по статье 184-3 КУоАП.

Аниматору грозит штраф до 34 тысяч гривен. Полиция подчеркнула, что незаконное использование формы, знаков различия или другой атрибутики правоохранительных органов влечет за собой административную ответственность.

Ему грозит штраф до 34 000 гривен

Сложившийся инцидент напоминает о том, что даже развлекательные акции должны соответствовать законодательству, а нарушение правил может привести к финансовым санкциям.

Ранее сообщалось, блогерша из Черновцов приговорена к 5 годам лишения свободы за разглашение места дислокации украинских военных. Ее видео, которое попало в YouTube и TikTok, поставило под угрозу безопасность подразделения ВСУ и вызвало резонанс в обществе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев штраф вечеринка административные правонарушения Голосеевский район полицейская форма Санта Клаус
В Киеве пенсионерка отдала аферистам 362 тысячи на "лечение сына"
12 декабря 2025, 14:25
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
12 декабря 2025, 12:49
Коломойский останется под стражей до февраля 2026 года
12 декабря 2025, 07:39
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Холостяк Тарас Цымбалюк признался, что на свидание на проекте ему ходить "напряжно"
12 декабря 2025, 21:30
Украина нарастила экспорт агропродукции: какие показатели всего за один месяц
12 декабря 2025, 21:15
В Украине изменились цены на молочные продукты: какие сейчас ценники в супермаркетах
12 декабря 2025, 20:50
В Черкасской области мужчина отрубил голову знакомому из-за бреда о "российском оккупанте"
12 декабря 2025, 20:40
"Так не получится": известная продюсер пояснила, почему у Потапа и Каменских за границей ничего не получается
12 декабря 2025, 20:30
Певец Степан Гига скончался в больнице - СМИ
12 декабря 2025, 20:25
В Ровенской области водитель сбил 14-летнего мальчика и скрылся с места происшествия
12 декабря 2025, 20:07
Министра армии США отстранили от переговоров по Украине, – The Telegraph
12 декабря 2025, 19:47
На Днепропетровщине два брата "отжимали" чужие земельные участки
12 декабря 2025, 19:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »