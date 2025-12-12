Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве работник клуба во время вечеринки инсценировал задержание "Санта Клауса" в полицейской форме и получил штраф

Об этом пишет полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве полиция привлекла к ответственности 25-летнего аниматора, который во время вечеринки в Голосеевском районе инсценировал задержание "Санта-Клауса" в полицейской форме. Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города, а фотографии происшествия распространились в Интернете.

Аниматор в форме полиции во время вечеринки

Правоохранители быстро идентифицировали мужчину. Он не имеет никакого отношения к Национальной полиции, а костюм был частью шоу-программы заведения. По факту использования признаков полицейской формы без разрешения на него составили административный протокол по статье 184-3 КУоАП.

Аниматору грозит штраф до 34 тысяч гривен. Полиция подчеркнула, что незаконное использование формы, знаков различия или другой атрибутики правоохранительных органов влечет за собой административную ответственность.

Сложившийся инцидент напоминает о том, что даже развлекательные акции должны соответствовать законодательству, а нарушение правил может привести к финансовым санкциям.

