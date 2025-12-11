Почему переговоры должны вести профессиональные дипломаты?

Потому что для военных, даже бывших, как скажем, генерал Келлог (при всем уважении) "10 последних метров – самые сложные". Если решить только два вопроса (в данном случае – выход украинских! войск с неоккупированных украинских!! территорий и разделить контроль над украинской!!! ЗАЭС), то все остальное пойдет, как по маслу

Фото: kyivcity.gov.ua

Для тех, кто делает deal с точки зрения бизнеса, вообще – не вопрос: там цифры прибавил, там убрал – и счел приемлемый вариант доходов. Для дипломатов: "если все не договорено – не договорено ничего" и это, с точки зрения профессиональной дипломатии – не "10 последних метров", а свидетельство неправильно выбранного пути и первого драфта (в нашем случае – сугубо российские лекала) и невозможность решить комплексно вопрос при ложном подходе, который заложен с самого начала. То есть, международные соглашения должны базироваться на определенных согласованных универсальных правилах и нормах и быть, как минимум, возможными для реализации и устанавливающими новые рамки или обязательства на достаточно долгий период. При этом должны быть выписаны механизмы контроля их выполнения, правила и условия выхода из соглашений в случае их нарушения и главное – сделки должны совершаться с доброй волей сторон и готовностью их выполнять. Если при наработке договора о мире, вопросы остановки огня и гарантий безопасности выносятся в самый конец (то есть не приоритетны), тогда это все – не о долговременном мире, а только об имитации дипломатических переговоров. Верните профессиональных дипломатов за стол переговоров! Со всех сторон!

