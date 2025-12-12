17:43  12 декабря
В Одессе в результате атаки РФ горит турецкое судно
15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2025, 21:15

Украина нарастила экспорт агропродукции: какие показатели всего за один месяц

12 декабря 2025, 21:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ноябре экспорт украинской продукции существенно увеличился. Стало известно, как изменились цифры.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В ноябре этого года Украина экспортировала 5 миллионов агропродукции. Это на 12% больше, чем было в октябре.

Структура экспорта продукции в ноябре 2025 года была такой:

  • зерновые культуры: 3,0 млн т (кукуруза – 61%, пшеница – 36% и ячмень – 3%). Рост к показателю предыдущего месяца: +13%;
  • масличные культуры – 507,7 тыс. т (соя – 66%, рапс – 31% и подсолнечник – 2%). Рост: +14%;
  • растительные масла – 517,2 тыс. т (подсолнечное масло – 79%, рапсовое – 13% и соевое – 8%). Рост: +1%;
  • жмыхи после извлечения растительных масел – 576,6 тыс. т (подсолнечное – 73%, соевое – 27%). Рост: +23%;
  • другие виды агропромышленной продукции – 399,2 тыс. т. Рост: +3%.

"В следующем месяце прогнозируется сохранение существующих темпов экспорта. В Украине еще продолжается сбор урожая кукурузы, значительные объемы которой предназначены для экспорта. Однако высокая влажность зерна не позволяет быстро собрать урожай, а уже собранное зерно нужно длительное время досушивать. Все это растягивает во времени экспорт кукурузы в этом году", - полагают.

Напомним, ранее сообщалось, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
экспорт аграрии
Урожай резко падает: USDA снизило прогноз для украинского подсолнечника
12 декабря 2025, 10:30
Урожай резко сократился: USDA внезапно изменил прогноз для украинской кукурузы
11 декабря 2025, 09:30
В Европе растет спрос на украинские яйца: почему так происходит
10 декабря 2025, 12:45
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Холостяк Тарас Цымбалюк признался, что на свидание на проекте ему ходить "напряжно"
12 декабря 2025, 21:30
В Украине изменились цены на молочные продукты: какие сейчас ценники в супермаркетах
12 декабря 2025, 20:50
В Черкасской области мужчина отрубил голову знакомому из-за бреда о "российском оккупанте"
12 декабря 2025, 20:40
"Так не получится": известная продюсер пояснила, почему у Потапа и Каменских за границей ничего не получается
12 декабря 2025, 20:30
Певец Степан Гига скончался в больнице - СМИ
12 декабря 2025, 20:25
В Киеве аниматор в полицейской форме задержал Санту в клубе во время шоу: за это ему светит штраф 34 000 грн
12 декабря 2025, 20:24
В Ровенской области водитель сбил 14-летнего мальчика и скрылся с места происшествия
12 декабря 2025, 20:07
Министра армии США отстранили от переговоров по Украине, – The Telegraph
12 декабря 2025, 19:47
На Днепропетровщине два брата "отжимали" чужие земельные участки
12 декабря 2025, 19:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »