Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В ноябре этого года Украина экспортировала 5 миллионов агропродукции. Это на 12% больше, чем было в октябре.

Структура экспорта продукции в ноябре 2025 года была такой:

зерновые культуры: 3,0 млн т (кукуруза – 61%, пшеница – 36% и ячмень – 3%). Рост к показателю предыдущего месяца: +13%;

масличные культуры – 507,7 тыс. т (соя – 66%, рапс – 31% и подсолнечник – 2%). Рост: +14%;

растительные масла – 517,2 тыс. т (подсолнечное масло – 79%, рапсовое – 13% и соевое – 8%). Рост: +1%;

жмыхи после извлечения растительных масел – 576,6 тыс. т (подсолнечное – 73%, соевое – 27%). Рост: +23%;

другие виды агропромышленной продукции – 399,2 тыс. т. Рост: +3%.

"В следующем месяце прогнозируется сохранение существующих темпов экспорта. В Украине еще продолжается сбор урожая кукурузы, значительные объемы которой предназначены для экспорта. Однако высокая влажность зерна не позволяет быстро собрать урожай, а уже собранное зерно нужно длительное время досушивать. Все это растягивает во времени экспорт кукурузы в этом году", - полагают.

