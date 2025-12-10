Считаю, Президент правильно отреагировал на упреки Трампа о выборах, выразив готовность провести их, но при очевидном условии – безопасности

иллюстративное фото: из открытых источников

Если же по заявлениям о возможном варианте выборов Президент действительно усматривает шанс пойти на выборы в ближайшее время, то это надежда уехать на предыдущих решениях, избежав решения критически задавленных проблем.

В результате, учитывая, что ни США, ни Европа, ни весь мир не сможет обеспечить безопасность, выборов в ближайшее время не будет. Но если Президент и наша политическая среда действительно к ним готовится, то критические проблемы законсервируются, волны популизма накроют страждущую страну, и мы получим катастрофу. Что и нужно россии.

В общем только перестав думать о личном рейтинге, Зеленский может спасти страну на текущем этапе. Ведь будем откровенны, спасал, и не раз. И не раз усугублял ситуацию. Разное было. Но должно быть следующее, высшее измерение существования государственника.

Очень грустно, что до сих пор не вижу этого…