12 декабря 2025, 20:30

"Так не получится": известная продюсер пояснила, почему у Потапа и Каменских за границей ничего не получается

12 декабря 2025, 20:30
Фото из открытых источников
Потап и Настя Каменских давно пытаются построить карьеру за границей. Продюсер Ирина Горова рассказала, почему у них нет успеха

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Бывшая жена Потапа и известная продюсер отметила, что пытается наблюдать за всеми и, конечно, за Потапом и Настей Каменских. По ее словам, у них не удается ничего за границей, потому что "их там не ждут".

"Нас не ждут там. Ну, не ждут. Более того, мне кажется, пока мы не найдем что-то такое, что будет интересно миру, просто быть условно а ля американцами, а ля британцами и не иметь ничего украинского — мне кажется, так не получится", - говорит Ирина Горова.

Она отметила, что каждый рынок уникален и перенасыщен локальными артистами. Поэтому украинским музыкантам, которые хотят развиваться за границей, нужно найти собственную особенность, которая не отделяла бы их от Украины.

"Каждый рынок сохранил свою идентичность. Все рынки точно отличишь. А когда все пытаются быть а ля американцами, а ля британцами — это ложный путь. Надо, чтобы что-то было такое, что будет интересно продюсерам, лейблам, стриминговым платформам с нашими артистами. Вот что-то нужно найти", - говорит продюсерка.

Между тем, Потап и Настя Каменских, похоже, решили окончательно разорвать связи с Украиной. Недавно стало известно, что они продают свой дом под Киевом.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
