Потап и Настя Каменских давно пытаются построить карьеру за границей. Продюсер Ирина Горова рассказала, почему у них нет успеха

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Бывшая жена Потапа и известная продюсер отметила, что пытается наблюдать за всеми и, конечно, за Потапом и Настей Каменских. По ее словам, у них не удается ничего за границей, потому что "их там не ждут".

"Нас не ждут там. Ну, не ждут. Более того, мне кажется, пока мы не найдем что-то такое, что будет интересно миру, просто быть условно а ля американцами, а ля британцами и не иметь ничего украинского — мне кажется, так не получится", - говорит Ирина Горова.

Она отметила, что каждый рынок уникален и перенасыщен локальными артистами. Поэтому украинским музыкантам, которые хотят развиваться за границей, нужно найти собственную особенность, которая не отделяла бы их от Украины.

"Каждый рынок сохранил свою идентичность. Все рынки точно отличишь. А когда все пытаются быть а ля американцами, а ля британцами — это ложный путь. Надо, чтобы что-то было такое, что будет интересно продюсерам, лейблам, стриминговым платформам с нашими артистами. Вот что-то нужно найти", - говорит продюсерка.

Между тем, Потап и Настя Каменских, похоже, решили окончательно разорвать связи с Украиной. Недавно стало известно, что они продают свой дом под Киевом.