18 ноября 2025, 19:55

В Харькове мужчина избил работника ТЦК, когда "спасал" мобилизованного

18 ноября 2025, 19:55
Иллюстративное фото
В Харькове суд наказал мужчину, напавшего на работника ТЦК. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел летом 2025 года, когда начальник группы учета солдат и сержантов запаса вместе с другими военнослужащими, в форме с опознавательными знаками, прибыли в Южный вокзал Харькова для передачи мобилизованного солдата представителям воинской части.

В это время мобилизованный заметил группу людей, выходивших с вокзала. Он стал призывать их к нападению на военных ТЦК. Обвиняемый отозвался на призыв и ударил начальника группы учета солдат и сержантов запаса кулаком правой руки в голову, от чего тот упал на землю.

На суде мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок два года.

Напомним, ранее на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.

