В Украине изменились цены на молочные продукты: какие сейчас ценники в супермаркетах

Об этом сообщает 24 канал

Отмечается, что ряд молочных продуктов упал в цене. Например, цена на масло "Крестьянское 72,5%":

в октябре – 119,14 гривны за 200 граммов;

в декабре – 117,51 гривны за 200 граммов.

Цены на кисломолочный сыр "Простонаше 9%" изменились следующим образом:

в октябре – 93,09 гривны за 300 грамм;

ныне – 92,73 гривны за 300 граммов.

В то же время, специалисты отмечают, что часть продуктов в ближайшее время может подорожать. В частности, из-за того, что на себестоимость производства влияют отключение электроэнергии.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что сейчас в Украине стабильно продают сливочное масло только те производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.