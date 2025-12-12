17:43  12 декабря
В Одессе в результате атаки РФ горит турецкое судно
15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2025, 20:50

В Украине изменились цены на молочные продукты: какие сейчас ценники в супермаркетах

12 декабря 2025, 20:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине стабилизировалась стоимость молочных продуктов. В частности, на ряд товаров цены падают

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Отмечается, что ряд молочных продуктов упал в цене. Например, цена на масло "Крестьянское 72,5%":

  • в октябре – 119,14 гривны за 200 граммов;

  • в декабре – 117,51 гривны за 200 граммов.

Стоимость масла "Крестьянское 72,5%":

  • в октябре – 119,14 гривны за 200 граммов;

  • в декабре – 117,51 гривны за 200 граммов.

Цены на кисломолочный сыр "Простонаше 9%" изменились следующим образом:

  • в октябре – 93,09 гривны за 300 грамм;

  • ныне – 92,73 гривны за 300 граммов.

В то же время, специалисты отмечают, что часть продуктов в ближайшее время может подорожать. В частности, из-за того, что на себестоимость производства влияют отключение электроэнергии.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что сейчас в Украине стабильно продают сливочное масло только те производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены продукты
В Украине изменились цены на капусту: сколько теперь платить за килограмм
12 декабря 2025, 16:30
1000 грн "Зимней поддержки" можно потратить на продукты: где и как воспользоваться
11 декабря 2025, 12:59
Продуктовая корзина в Украине оказалась в 5 раз дороже относительно доходов, чем в Польше: сравнение цен и зарплат
10 декабря 2025, 17:59
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Холостяк Тарас Цымбалюк признался, что на свидание на проекте ему ходить "напряжно"
12 декабря 2025, 21:30
Украина нарастила экспорт агропродукции: какие показатели всего за один месяц
12 декабря 2025, 21:15
В Черкасской области мужчина отрубил голову знакомому из-за бреда о "российском оккупанте"
12 декабря 2025, 20:40
"Так не получится": известная продюсер пояснила, почему у Потапа и Каменских за границей ничего не получается
12 декабря 2025, 20:30
Певец Степан Гига скончался в больнице - СМИ
12 декабря 2025, 20:25
В Киеве аниматор в полицейской форме задержал Санту в клубе во время шоу: за это ему светит штраф 34 000 грн
12 декабря 2025, 20:24
В Ровенской области водитель сбил 14-летнего мальчика и скрылся с места происшествия
12 декабря 2025, 20:07
Министра армии США отстранили от переговоров по Украине, – The Telegraph
12 декабря 2025, 19:47
На Днепропетровщине два брата "отжимали" чужие земельные участки
12 декабря 2025, 19:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »