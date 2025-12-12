В Украине изменились цены на молочные продукты: какие сейчас ценники в супермаркетах
В Украине стабилизировалась стоимость молочных продуктов. В частности, на ряд товаров цены падают
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Отмечается, что ряд молочных продуктов упал в цене. Например, цена на масло "Крестьянское 72,5%":
в октябре – 119,14 гривны за 200 граммов;
в декабре – 117,51 гривны за 200 граммов.
Цены на кисломолочный сыр "Простонаше 9%" изменились следующим образом:
в октябре – 93,09 гривны за 300 грамм;
ныне – 92,73 гривны за 300 граммов.
В то же время, специалисты отмечают, что часть продуктов в ближайшее время может подорожать. В частности, из-за того, что на себестоимость производства влияют отключение электроэнергии.
Напомним, ранее эксперты рассказывали, что сейчас в Украине стабильно продают сливочное масло только те производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.