Фото: Телеграмм/ Алексей Гончаренко

На суде по избранию меры пресечения для Чернышева появились лица, готовые взять его на поруки, однако не все заявители смогли присутствовать

Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

На судебном заседании по избранию меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву появились лица, выразившие готовность взять его на поруки. Изначально было подано три заявления, однако на заседание прибыли только двое. Третий человек не смог присутствовать.

Среди тех, кто готов поддержать Чернышева, Александр Савченко, директор Научно-исследовательского института строительного производства, который отметил, что находится с подозреваемым в постоянном контакте. Вторым стал Михаил Онищенко. Третье заявление – от врача Александра Усенко – оставили без рассмотрения.

Прокурор в ходе заседания подчеркнул, что Чернышев не дал объяснений по поводу своего пребывания в офисе на улице Владимирской, который связывают с деятельностью родственников бывшего народного депутата Деркача. Сторона обвинения подчеркнула, что эти факты могут свидетельствовать о прямой связи с подозреваемым с получением средств в рамках расследуемого дела.

Суд на данный момент удалился в совещательную комнату для принятия решения о мере пресечения. Окончательное решение ожидается в ближайшее время, и оно определит, будет ли Чернышев содержаться под арестом или будет находиться под другими обязательствами.

Ранее сообщалось, Чернышев выступил в суде с громким заявлением, пообещав раскрыть все известные ему обстоятельства коррупционной схемы, однако отрицая получение каких-либо средств.