Ведущий Холостяка Григорий Решетник откровенно рассказал о кризисе в браке

У Григория Решетника и его жены Кристины уже 15 лет брака за спиной. При этом он признается, что у них случались и кризисы.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ведущий рассказал, что это произошло десять лет назад. Тогда пара арендовала квартиру, не имела достаточно финансов. Это влияло не только на качество жизни, но и на нравственное состояние. При этом, говорит он, спасти брак помогла мудрость жены.

"Мужчины в такие моменты просто хотят убежать, потому что им сложно. А женщины сильные, держатся, поэтому здесь инициатива в женских руках. Каждый хочет убежать подальше от проблем", - говорит Григорий Решетник.

Ведущий отметил, что он понимает, что произойти в жизни может всякое. Однако разводиться он точно не собирается.

