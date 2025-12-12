17:43  12 декабря
В Одессе в результате атаки РФ горит турецкое судно
15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12 декабря 2025, 21:50

Ведущий Холостяка Григорий Решетник откровенно рассказал о кризисе в браке

12 декабря 2025, 21:50
Фото из открытых источников
У Григория Решетника и его жены Кристины уже 15 лет брака за спиной. При этом он признается, что у них случались и кризисы.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ведущий рассказал, что это произошло десять лет назад. Тогда пара арендовала квартиру, не имела достаточно финансов. Это влияло не только на качество жизни, но и на нравственное состояние. При этом, говорит он, спасти брак помогла мудрость жены.

"Мужчины в такие моменты просто хотят убежать, потому что им сложно. А женщины сильные, держатся, поэтому здесь инициатива в женских руках. Каждый хочет убежать подальше от проблем", - говорит Григорий Решетник.

Ведущий отметил, что он понимает, что произойти в жизни может всякое. Однако разводиться он точно не собирается.

Напомним, ранее известный певец Павел Зибров рассказал о его отношениях с супругой. В браке с Мариной артист уже больше 30 лет.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
