Фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко

В ходе судебного заседания Алексей Чернышев заявил о готовности сотрудничать со следствием и раскрыть все известные ему обстоятельства по коррупционному делу

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Во время судебного заседания бывший чиновник Алексей Чернышев выступил с заявлением, что он готов давать показания и способствовать следствию по делу о возможных коррупционных правонарушениях. Он подчеркнул, что не увидел в материалах дела убедительных доказательств, подтверждающих получение или присвоение им каких-либо средств.

По словам Чернышева, следствие оперирует фрагментами переписок посторонних лиц, где обсуждаются разные темы, в частности упоминается "Че Гевара". Он подчеркнул, что впервые услышал об этом псевдониме неделю назад и не имеет к нему никакого отношения. Экс-чиновник заявил, что не имеет расстройств идентичности и четко ограничил себя от каких-либо ассоциаций:

"Я не Че Гевара. Я – Чернышев".

В своих объяснениях он также добавил, что считает представленные диалоги неполными и не позволяющими прийти к выводу, о ком именно идет речь в корреспонденции. По его мнению, приведенные фрагменты не могут являться надлежащим доказательством в производстве.

Напомним, сегодня 18 ноября Высший антикоррупционный суд продолжает рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения Чернышеву, подозреваемого в незаконном обогащении. Прокуратура настаивает на содержании под арестом с возможностью внесения залога в 55 млн грн и утверждает, что без мер предосторожности подозреваемый может влиять на свидетелей.

В материалах следствия упоминаются псевдонимы, которые якобы использовались в рамках коррупционной схемы в энергетической сфере: жену Чернышева называли "Профессор", а самого экс-вице-премера - "Че Гевара". Защита отрицает обоснованность подозрения и подчеркивает, что все активы супругов уже находятся под арестом. Кроме того, один из руководителей подчиненного министерству института готов взять Чернышева на поруки.

Как известно, на прошлой неделе Чернышеву вручили ходатайство об аресте по делу о легализации более 1,3 млн долларов и евро наличными. По данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" – места, где происходила легализация средств, полученных преступным путем.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали масштабную коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

Пленки НАБУ и роль Чернышева

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало еще две части записей в рамках операции "Мидас". В новых пленках, как и в предыдущих сериях, фигурируют знакомые персонажи, а также появляются новые, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышев, получавший средства через "прачечную".

По данным НАБУ, Чернышев пользовался услугами "прачечной" и получал деньги не только в офисе, но и в клинике Александра Цукермана (руководит жена Цукермана, клиника по ул. Чикаленко, бывшая Пушкинская).

В целом зафиксирована передача $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

Из пленок понятно, что Чернышев сам приезжал за наличными, а выдачу контролировал непосредственно Тимур Миндич. Например, 8 мая Цукерман говорит с Фурсенко и говорит, что они должны отдать Чернышеву "500 и из хачапури", и просит не затягивать. Что такое хачапури – неясно. Последние $500 тысяч 9 мая 2025 года передают уже жене Чернышева в больнице Цукермана. На тот момент Чернышев уже был подозреваемым в производстве НАБУ и САП.

