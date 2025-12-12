Певец Степан Гига скончался в больнице - СМИ
В СМИ сообщили о смерти известного украинского певца. С ноября он был под наблюдением врачей
Об этом сообщает ZAXID.NET, передает RegioNews.
Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что известный певец Степан Гига в возрасте 66 лет ушел из жизни из-за болезни. Ранее сообщалось, что с 19 ноября артист находился в больнице.
Напомним, ранее сообщалось, что певец Степан Гига перенес срочную операцию. Поэтому его команда отменила все запланированные концерты. Отмечалось, что состояние артиста тяжелое.
