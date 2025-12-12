12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту

фото: Лана Ветрова / Facebook

Василий Маевский из Мукачево установил национальный и мировой рекорд. В свои 12 лет он сделал 16 толчков гири весом 32 килограмма

Как передает RegioNews, об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Это – феномен, который природа дарит очень редко. Возможно, такие дети появляются один раз в век. Сила, которая не укладывается в привычные рамки. Хват, ломающий представление о детских возможностях. Выдержка, присущая будущим чемпионам мира! За этим рекордом – ежедневная работа, тренировка, спортивный характер и правильный тренер."

Парень занимается спортом с раннего детства. Его тренирует отец – Василий Маевский-старший.

