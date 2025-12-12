"Я действующий сотрудник МВД": лидер Бумбокса Андрей Хливнюк прокомментировал хейт на его бэнд из-за бронирования

Фото из открытых источников

В марте этого года Министерство культуры придало группе Бумбокс статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период предприятия. То есть музыканты получили бронирование. Андрей Хливнюк объяснил, какая ситуация на самом деле

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артист подчеркнул, что музыканты критически важны именно для определенного звена культуры, а не экономики. Он отметил, что сам у него бронирования нет, это касалось только членов его команды.

"У меня, кажется, на сегодняшний день забронированы четыре человека. Я не один из них. Я действующий сотрудник Министерства внутренних дел патрульной полиции Украины прикомандированного отряда в батальон морской пехоты", — сказал Андрей Хливнюк.

Он не рассказал, на каком направлении служит сейчас, но признался, что бывает очень тяжело.

"Отношение к моему отряду было очень хорошим. Я очень уважаю тех, кто стоит надо мной: и полковника, и генерала, и вообще структуру, которая пытается соответствовать тому, что мы мысленно строим из этой страны", - рассказал музыкант.

