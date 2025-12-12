17:43  12 декабря
12 декабря 2025, 22:15

"Я действующий сотрудник МВД": лидер Бумбокса Андрей Хливнюк прокомментировал хейт на его бэнд из-за бронирования

12 декабря 2025, 22:15
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В марте этого года Министерство культуры придало группе Бумбокс статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период предприятия. То есть музыканты получили бронирование. Андрей Хливнюк объяснил, какая ситуация на самом деле

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артист подчеркнул, что музыканты критически важны именно для определенного звена культуры, а не экономики. Он отметил, что сам у него бронирования нет, это касалось только членов его команды.

"У меня, кажется, на сегодняшний день забронированы четыре человека. Я не один из них. Я действующий сотрудник Министерства внутренних дел патрульной полиции Украины прикомандированного отряда в батальон морской пехоты", — сказал Андрей Хливнюк.

Он не рассказал, на каком направлении служит сейчас, но признался, что бывает очень тяжело.

"Отношение к моему отряду было очень хорошим. Я очень уважаю тех, кто стоит надо мной: и полковника, и генерала, и вообще структуру, которая пытается соответствовать тому, что мы мысленно строим из этой страны", - рассказал музыкант.

Напомним, недавно Андрей Хливлюк рассказал, где служит на самом деле. С первых дней полномасштабной войны музыкант покинул сцену и взял в руки оружие.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
