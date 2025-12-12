Трезвый взгляд на критическую ситуацию: дезертирство, финансовые проблемы и недостаток вооружения угрожают способности Украины продолжать войну

Более 60 лет назад Герберт Макрузе, левый политический философ, издал известный труд "One-Dimensional Man" – "Единомерный человек". Современные украинцы, в отличие от развитого индустриального общества, исследовавшего Макрузе, двумерны. Ибо видят мир в черно-белых цветах. Победа или капитуляция. Патриот или предатель. Доброволец или уклоняющийся. Подонок или герой. Коррупционер или мессия. О всей гамме непростых оттенков жизни, о сложных компромиссах и шахматной стратегии мы думать не любим и не привыкли.

Но цифры – вещь упрямая. И потому, когда я говорю, что предлагаемый Трампом несправедливый и унизительный мир – сейчас лучшая для Украины опция из всех лежащих на столе плохих, я не агитирую за "план Трампа" – я только ставлю диагноз украинской власти и украинскому обществу. А диагноз этот трагичен: если сейчас не отрезать Донбасс, в следующем году придется отрезать Харьковщину, Сичеславщину или вообще переводить Украину на искусственное дыхание.

Давайте попробуем отложить эмоции и взглянуть на сухие цифры. Ибо, чтобы продолжать войну (не говорю уже о ее выигрыше), любому государству нужны:

Мотивированные люди. Деньги. Оружие.

При отсутствии хотя бы одной из этих составляющих воюющая армия обречена. Как была обречена УПА при всем невероятном героизме, жертвенности и преданности Украине повстанцев.

Итак, что у нас с мотивированными людьми? За время Великой войны (от 24 февраля 2022 года до 1 ноября 2025 года) в Украине было зарегистрировано 250.399 уголовных производств по ст. 407 (СЗЧ) и 55.673 – по ст. 408 (дезертирство). Итого – 306.072.

То есть количество производств за дезертирство (в широком смысле) за годы большой войны на треть превысило численность ВСУ по состоянию на ее начало: 215.000 военнослужащих.

И это количество уголовных производств, которые регистрируются далеко не по каждому факту дезертирства/СВЧ и в каждом из которых может фигурировать не один, а десятки дезертиров. Когда за 10 месяцев текущего года цифры стали кричаще-трагическими: 161.461 производств по СЗЧ и 21.779 по дезертирству (итого 182.940).

Офис Генерального прокурора не придумал ничего лучше, чем засекретить эту статистику. Потому что такими темпами только за этот год количество производств превысило количество военнослужащих ВСУ по состоянию на 24.02.2022.

Так что воевать нам, к сожалению, не кем. И чтобы переломить ситуацию, нужно вводить или безжалостный террор вроде большевистского или заоблачные материально-финансовые стимулы. Ни к первому, ни ко второму украинская власть, к сожалению, не готова.

Второе. Деньги. Война вещь затратна и на одном энтузиазме/героизме/патриотизме много не навоеваешься. Кто реально сражался, тот знает. Сегодня за нашу войну платит Запад, который посылает примерно каждую вторую гривну в украинский бюджет. И хотя формально эти деньги тратятся на мирные расходы, это позволяет всю доходную часть отечественного бюджета тратить на войну.

Что мы видим по графику? В среднем Украине нужно $20 млрд. в квартал, которые (кроме последнего квартала 2023 и первого 2024, когда мы существенно просели на фронте) более-менее успешно закрывали Европа и США. С I квартала текущего года американская финансовая поддержка Украины фактически прекратилась. В первом полугодии Европе удавалось находить такие деньги и закрывать украинские нужды. С ІІІ квартала – уже нет. Найдут ли наши европейские партнеры $70-80 млрд. для Украины на следующий год – большой вопросительный знак. Потому что бюджет всего ЕС составляет всего около €200 млрд. Бюджет Германии, самой богатой страны ЕС, на 2026 год – €524,5 млрд.

Любой европейский политик понимает, что продолжение финансирования Украины в таких объемах на средства европейских налогоплательщиков – это политическое харакири и подарок популистам типа AfD. Потому европейские политики так лихорадочно и ищут, где взять деньги на продолжение украинской войны не из собственных карманов. Ибо в отличие от американцев они не могут их просто напечатать.

Поэтому после первого квартала нам, похоже, нужно будет либо вводить лайтовый вариант военного коммунизма, либо воевать будет не за что.

И, наконец, оружие. Высокотехнологичное оружие (прежде всего ПВО) нам сейчас продает США за деньги европейцев. Если Трамп решит, что именно Зеленский саботирует его "мирный план", вполне вероятно, что он отдаст приказ прекратить поставлять Украине ракеты для "Петриотов" и F-16, запчасти к ним, ракеты ATACMS, а также делиться с Украиной развединформацией. Уверен, что в первый же месяц после того, как замолчат "Петриоты", нашу критическую инфраструктуру разнесут вдребезги.

Если кто-то сомневается, что Трамп может такое совершить, напомню, что он УЖЕ так поступал и в 2019 году (через что был инициирован первый импичмент) и весной 2025-го.

Второе критическое для нас оружие – дроны. Которые на 80-90% собирают из китайских деталей. Как вы думаете, если Трамп и Си решат объединить усилия для завершения войны по принуждению Украины к миру, надолго нам хватит дронов, чтобы держать фронт или нет? Но даже если Китай и дальше будет продавать нам (напрямую или через третьи страны) составляющие к беспилотникам, где брать деньги на их закупку? Напомню один самый распространенный дип-забастовку дрон FP-1 стоит (по разным оценкам) от $55 до $80 тысяч.

Поэтому я конечно двумя руками за то, чтобы:

1) победить Россию;

2) судить Путина в Гааге;

3) получить контрибуции и репарации от страны-агрессора;

4) судить всех военных преступников на специальном трибунале;

5) вернуть все наши территории и прихватить (как контрибуцию) часть Слобожанщины (находящейся сейчас в составе РФ) и Кубань.

Вот только я, к сожалению, не верю в чудеса и не ожидаю, что огонь небесный взойдет на Путина и испепелит Кремль. А цифры говорят, что Украине не кем и не за что продолжать эту войну.

И на закуску – график от Deep State. Из него видно, что последние два (а действительно три) года мы ежемесячно теряем нашу территорию. Иногда – 40 кв. км, иногда – 725 кв. км. в месяц. 725 кв. км – это почти площадь столицы. За последний месяц (ноябрь 2025 года) мы потеряли 505 кв. км, то есть больше площади Днепра, примерно два Николаева или три Одессы...

И если за три года нам не удалось изменить динамику фронта (то есть освобождать украинских территорий больше, чем терять), то каковы основания надеяться, что она изменится в следующем году? При том же Верховголовкоме? При том же Главкоме? При той же коррупции в армии и на войске? При том же скотском отношении к военнослужащим? При тех же забронированных циркачах и "грантоидах" и одновременно мобилизации 50-летних калек?

Поэтому я не пораженец – я просто достаточно взрослый (чтобы не сказать старый) и образованный (и опытный), чтобы смотреть правде в глаза. Плохой, но честный диагноз лучше хорошего, но ложного. Я не хочу, чтобы моя страна умерла от того, что так и не решилась услышать правду. Впрочем, слышать или не слышно диагноз каждый решает сам. Нежелание слышать неприятную (а иногда и трагическую) правду – это тоже цена свободы, за которую я лично воюю уже 11 лет...

