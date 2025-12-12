17:43  12 декабря
12 декабря 2025, 22:30

Ведущий Алексей Суханов признался, почему у него не было детей с бывшей женой

12 декабря 2025, 22:30
Алексей Суханов рассказал, почему он разошелся с женой. В браке они были 13 лет

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Алексей Суханов был женат на бывшей жене Ольге 13 лет. В 2016 году они развелись. По его словам, они познакомились еще на старте его карьеры и очень долго были вместе. Сам он не думал о свадьбе, но этого хотела любимая и все случилось. Сейчас он рад, что он живет новой жизнью.

"Я никогда не имел в виду, что надо жениться. У меня не было такого. Женился, потому что Оличка того хотела. И это очень хорошо. Она любила и я это чувствовал. А когда я это понимал, то как же я мог отказать. У нас были доверительные отношения. 13 лет были вместе. – говорит Суханов.

Он отметил, что они разошлись со многими недоразумениями, однако считает, что самая большая вина именно на нем. Что касается отсутствия детей, то ведущий заметил, что в те годы у них не было соответствующего финансового положения. По словам ведущего, он просто не мог позволить себе быть отцом так, как хотел бы.

Сегодня Алексей Суханов признается, что сожалеет об этом и иногда думает, что все могло бы сложиться иначе.

Напомним, ранее ведущий рассказывал, что в его жизни появился любимый человек. Подробностями он не делился, однако заметил, что он стал испытывать истинное счастье.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
