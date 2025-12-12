Ведущий Алексей Суханов признался, почему у него не было детей с бывшей женой

Фото из открытых источников

Алексей Суханов рассказал, почему он разошелся с женой. В браке они были 13 лет

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Алексей Суханов был женат на бывшей жене Ольге 13 лет. В 2016 году они развелись. По его словам, они познакомились еще на старте его карьеры и очень долго были вместе. Сам он не думал о свадьбе, но этого хотела любимая и все случилось. Сейчас он рад, что он живет новой жизнью.

"Я никогда не имел в виду, что надо жениться. У меня не было такого. Женился, потому что Оличка того хотела. И это очень хорошо. Она любила и я это чувствовал. А когда я это понимал, то как же я мог отказать. У нас были доверительные отношения. 13 лет были вместе. – говорит Суханов.

Он отметил, что они разошлись со многими недоразумениями, однако считает, что самая большая вина именно на нем. Что касается отсутствия детей, то ведущий заметил, что в те годы у них не было соответствующего финансового положения. По словам ведущего, он просто не мог позволить себе быть отцом так, как хотел бы.

Сегодня Алексей Суханов признается, что сожалеет об этом и иногда думает, что все могло бы сложиться иначе.

Напомним, ранее ведущий рассказывал, что в его жизни появился любимый человек. Подробностями он не делился, однако заметил, что он стал испытывать истинное счастье.