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25 июля 2025, 11:11

НАБУ и САП зафиксировали Миндича в квартире, где Зеленский праздновал день рождения — УП

25 июля 2025, 11:11
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фото: из открытых источников
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Сотрудники НАБУ и САП во время прослушивания услышали голос бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Это произошло в квартире, где пять лет назад президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", передает RegioNews.

По информации журналистов, на записях может присутствовать и сам президент, однако официальных подтверждений или опровержений от правоохранительных органов пока нет. Не известно также, имели ли зафиксированные разговоры отношение к коррупционным делам.

Как известно, Тимур Миндич - совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус.

По свидетельству собеседников в политических и бизнес-кругах, близкие отношения с президентом позволяют Миндичу обращаться с личными просьбами относительно государственных назначений и решений, не занимая при этом никаких должностей.

В июне стало известно, что бизнесмен покинул Украину. Его подозревают в хищениях на тендерах "Харьковоблэнерго" на сумму 664 миллиона гривен.

Напомним, на этой неделе УП сообщало со ссылкой на источник в антикоррупционных органах, что НАБУ готовит Миндичу подозрение. Именно с этим источник связывал активное противодействие антикоррупционным органам со стороны президента, что спровоцировало громкий общественный резонанс и протесты в Киеве.

22 июля вечером президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 , фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы — НАБУ и САП — генеральному прокурору.

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