18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
11 ноября 2025, 18:59

Миндич строил коррупционные схемы благодаря связям с Зеленским – САП

11 ноября 2025, 18:59
фото: tsn.ua
Организатор схемы отмывания средств "Энергоатома" Тимур Миндич строил связи с эксминистром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с президентом

Об этом говорится на заседании Высшего антикоррупционного суда.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры отметили, что организатор схемы отмывания средств вокруг "Энергоатома" и близкий друг президента Владимира Зеленского, Тимур Миндич строил связи с эксминистром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с Зеленским.

"При содействии Галущенко, Миндичем осуществлялся контроль за финансовыми потоками в газе и энергетике Украины. Галущенко получал личную выгоду путем покровительства Миндича перед президентом и использования услуг, организованных Миндичем, по легализации отмывания средств, полученных преступным путем через доверенное лицо министра, советника Миронюка".

Также отмечается, что Миндич оказал влияние на эксминистра обороны Рустема Умерова.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

суд Владимир Зеленский коррупция скандал Тимур Миндич
11 ноября 2025
