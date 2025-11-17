У мережі показали фото тещі Міндіча разом із топ-чиновником Путіна

фото: tsn.ua

"Це – Алла Вербер, теща Тимура Міндіча, разом із Пєсковим. Алла була російською бізнес-леді та фешн-директоркою московського ЦУМу. Пішла з життя у 2019 році у віці 61 року. Судячи із її фото в Instagram, вона зналася з багатьма представниками російського шоубізнесу – від Філіпа Кіркорова до, прости господи, Йосипа Кобзона. Я знайшов спільне фото Алли Вербер навіть із речником Путіна – Дмитра Пєскова", – йдеться у повідомленні.

На думку журналіста, теща допомагала Тимуру Міндічу у просуванні в Росії його бізнесу (в тому числі і пов’язаного із Кварталом).

"Може все-таки Служба безпеки України дасть відповідь на запитання щодо "російського сліду" в "Міндічгейт"? З ким комунікували учасники ОЗУ в Москві? Яку роль у схематозі відігравав Андрій Деркач? Кому вони відсилали "двушки". Чи правда, що Тимур Міндіч зі свого діамантового бізнесу у Росії лише 2024-го сплатив у державний бюджет РФ $ 500 000? Чи це вже тепер не вважається державною зрадою?", – підсумував Руденко.

Довідка: Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Як відомо, за даними Вищого антикорупційного суду, організатор схеми відмивання коштів "Енергоатому" Тимур Міндіч будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із президентом Зеленським.

Раніше студія "Квартал 95" заявила, що події, пов'язані з одним із її співвласників, не мають жодного стосунку до роботи студії, її контенту чи команди.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом".

