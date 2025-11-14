Некоторые политические силы используют ситуацию: глава ОП Ермак рассказал, может ли Зеленский быть связан со схемами Миндича

Фото: ОП

Глава ОП отметил, что Владимир Зеленский сам инициировал борьбу с коррупцией. По словам Ермака, в Украине разрешены свободные расследования

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

В интервью зарубежным СМИ Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский должен быть вне подозрений. Глава ОП отметил, что президент Украины является очень принципиальным человеком и некоррумпирован.

При этом он предположил, что некоторые политические силы используют антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства. По словам Ермака, безосновательные обвинения могут произойти с кем-либо. Глава ОП посоветовал дождаться решений судов, чтобы делать выводы.

Напомним, ранее НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич , совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон" . По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.