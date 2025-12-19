Коллаж ZN.UA

Бизнесмен Тимур Миндич, фигурирующий по делу о хищении в "Энергоатоме", инвестировал в строительство 77 квартир в элитном ЖК Riverdale в Киеве 88,4 млн долларов

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на "Экономическую правду", передает RegioNews.

По данным журналистов, средняя стоимость квадратного метра для фонда Миндича – 18 тыс. грн (≈640 долларов), в то время как рыночная цена на момент покупки составляла не менее 235 млн грн, а разница между рыночной и фактической стоимостью превышает 5 млн долларов.

Детектив НАБУ отметил, что Миндич не являлся ключевой фигурой в реализации коррупционных проектов, а в 2022 году, когда покупал квартиры, он был "обычным" бизнес-партнером Игоря Коломойского и занимался производством телевизионного продукта студии "Квартал 95", не имея отношения к государственным компаниям.

Скидку на квартиры – более 60% от рыночной цены – сделал депутат Дмитрий Исаенко, прошедший по спискам ОПЗЖ, владелец компании-девелопера Perfect Group, реализовавшей проект. Журналисты подчеркивают, что такая скидка "слишком высока даже для пакетных инвесторов" и могла быть скрытой взяткой.

В октябре фонд "Генезис" разорвал все 77 соглашений из-за задержки ввода домов в эксплуатацию. Первые секции домов, которые должны были сдать еще в конце 2024 года, до сих пор не построены, а по состоянию на начало декабря готов только залит монолит 14-этажного дома. Застройщик обязался вернуть средства фонда, но после введения санкций против Миндича Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заблокировала активы фонда и запретила выплаты и продажу ценных бумаг.

Журналисты также обращают внимание на юридические "темные пятна": расторжение 77 договоров произошло в конце октября, после наложения санкций, и соглашения не удостоверялись нотариально, что может свидетельствовать о расторжении "задним числом".

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против бизнесмена Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана.

Тимур Миндич – экссовладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского