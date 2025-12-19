13:36  19 декабря
РФ снова атаковала мост на Одесщине
09:26  19 декабря
Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн
08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2025, 14:22

СМИ: Миндич отмывал миллионы через покупку 77 элитных квартир в Riverdale

19 декабря 2025, 14:22
Читайте також українською мовою
Коллаж ZN.UA
Читайте також
українською мовою

Бизнесмен Тимур Миндич, фигурирующий по делу о хищении в "Энергоатоме", инвестировал в строительство 77 квартир в элитном ЖК Riverdale в Киеве 88,4 млн долларов

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на "Экономическую правду", передает RegioNews.

По данным журналистов, средняя стоимость квадратного метра для фонда Миндича – 18 тыс. грн (≈640 долларов), в то время как рыночная цена на момент покупки составляла не менее 235 млн грн, а разница между рыночной и фактической стоимостью превышает 5 млн долларов.

Детектив НАБУ отметил, что Миндич не являлся ключевой фигурой в реализации коррупционных проектов, а в 2022 году, когда покупал квартиры, он был "обычным" бизнес-партнером Игоря Коломойского и занимался производством телевизионного продукта студии "Квартал 95", не имея отношения к государственным компаниям.

Скидку на квартиры – более 60% от рыночной цены – сделал депутат Дмитрий Исаенко, прошедший по спискам ОПЗЖ, владелец компании-девелопера Perfect Group, реализовавшей проект. Журналисты подчеркивают, что такая скидка "слишком высока даже для пакетных инвесторов" и могла быть скрытой взяткой.

В октябре фонд "Генезис" разорвал все 77 соглашений из-за задержки ввода домов в эксплуатацию. Первые секции домов, которые должны были сдать еще в конце 2024 года, до сих пор не построены, а по состоянию на начало декабря готов только залит монолит 14-этажного дома. Застройщик обязался вернуть средства фонда, но после введения санкций против Миндича Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заблокировала активы фонда и запретила выплаты и продажу ценных бумаг.

Журналисты также обращают внимание на юридические "темные пятна": расторжение 77 договоров произошло в конце октября, после наложения санкций, и соглашения не удостоверялись нотариально, что может свидетельствовать о расторжении "задним числом".

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против бизнесмена Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана.

Тимур Миндичэкссовладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина коррупционная схема коррупция Тимур Миндич скандал квартиры Недвижимость Энергоатом
ВАКС продлил обязательство эксвицеппремьеру Чернышеву еще на два месяца
18 декабря 2025, 07:19
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Бил по голове и всему телу: во Львовской области мужчина жестоко убил собственную мать
19 декабря 2025, 14:45
В Запорожье экс-чиновник ГСЧС украл топлива на 13 млн грн
19 декабря 2025, 14:41
Хотел купить электростанцию: на Буковине мужчина вместо защиты от блекаутов "подарил" аферистам деньги
19 декабря 2025, 13:55
РФ снова атаковала мост на Одесщине
19 декабря 2025, 13:36
Работа в СБУ за 7 тысяч долларов: в Кривом Роге судили дельца, торговавшего должностями
19 декабря 2025, 13:15
Трасса Житомир – Киев заблокирована: люди требуют компенсацию за поврежденные дома
19 декабря 2025, 12:59
Трехлетнего мальчика, оставшегося без родителей в Египте, вернули в Украину
19 декабря 2025, 12:36
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
19 декабря 2025, 12:35
Россияне снова атаковали энергосистему: без света пять областей
19 декабря 2025, 12:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »