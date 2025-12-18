ВАКС продлил обязательство эксвицеппремьеру Чернышеву еще на два месяца

Фото: Facebook/Алексей Чернышев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.

Следователь судья ВАКС продлил срок действия обязанностей подозреваемого еще на два месяца – в пределах срока досудебного расследования.

Согласно определению суда, Алексей Чернышев обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

сообщать об изменении места жительства и/или места работы;

не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с лицами, определенными в решении суда.

Как известно, 18 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение заключить эксминистра под стражу на срок в 60 суток, оставив возможность внесения залога в размере 51,6 миллиона гривен.

Чернышева обвиняют в незаконном обогащении в контексте дела о хищении средств "Энергоатома". Следствием задокументирована передача ему и доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов наличными и около 100 тысяч евро.

В случае доказывания его вины ему грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет, а также запрет на занятие должностей в течение трех лет. Сам Чернышев категорически отрицает все обвинения. А уже 19 ноября за него был внесен залог.

Операция "Мидас": роль Чернышева

10 ноября НАБУ заявило о разоблачении деятельности преступной организации, основным направлением работы которой было "систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% стоимости контрактов".

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало еще две части записей в рамках операции "Мидас". В новых пленках, как и в предыдущих сериях, фигурируют знакомые персонажи, а также появляются новые, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышев, получавший средства через "прачечную".

По данным НАБУ, Чернышев пользовался услугами "прачечной" и получал деньги не только в офисе, но и в клинике Александра Цукермана (руководит жена Цукермана, клиника по ул. Чикаленко, бывшая Пушкинская).

В целом зафиксирована передача $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

Из пленок понятно, что Чернышев сам приезжал за наличными, а выдачу контролировал непосредственно Тимур Миндич. Например, 8 мая Цукерман говорит с Фурсенко и говорит, что они должны отдать Чернышеву "500 и из хачапури", и просит не затягивать. Что такое хачапури – неясно. Последние $500 тысяч 9 мая 2025 передают уже жене Чернышева в больнице Цукермана. На тот момент Чернышев уже был подозреваемым в производстве НАБУ и САП.

