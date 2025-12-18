ВАКС продлил обязательство эксвицеппремьеру Чернышеву еще на два месяца
Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву продлен срок действия возложенных на него процессуальных обязанностей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.
Следователь судья ВАКС продлил срок действия обязанностей подозреваемого еще на два месяца – в пределах срока досудебного расследования.
Согласно определению суда, Алексей Чернышев обязан:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
- сообщать об изменении места жительства и/или места работы;
- не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
- воздерживаться от общения с лицами, определенными в решении суда.
Как известно, 18 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение заключить эксминистра под стражу на срок в 60 суток, оставив возможность внесения залога в размере 51,6 миллиона гривен.
Чернышева обвиняют в незаконном обогащении в контексте дела о хищении средств "Энергоатома". Следствием задокументирована передача ему и доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов наличными и около 100 тысяч евро.
В случае доказывания его вины ему грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет, а также запрет на занятие должностей в течение трех лет. Сам Чернышев категорически отрицает все обвинения. А уже 19 ноября за него был внесен залог.
Операция "Мидас": роль Чернышева
10 ноября НАБУ заявило о разоблачении деятельности преступной организации, основным направлением работы которой было "систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% стоимости контрактов".
11 ноября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало еще две части записей в рамках операции "Мидас". В новых пленках, как и в предыдущих сериях, фигурируют знакомые персонажи, а также появляются новые, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышев, получавший средства через "прачечную".
По данным НАБУ, Чернышев пользовался услугами "прачечной" и получал деньги не только в офисе, но и в клинике Александра Цукермана (руководит жена Цукермана, клиника по ул. Чикаленко, бывшая Пушкинская).
В целом зафиксирована передача $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.
Из пленок понятно, что Чернышев сам приезжал за наличными, а выдачу контролировал непосредственно Тимур Миндич. Например, 8 мая Цукерман говорит с Фурсенко и говорит, что они должны отдать Чернышеву "500 и из хачапури", и просит не затягивать. Что такое хачапури – неясно. Последние $500 тысяч 9 мая 2025 передают уже жене Чернышева в больнице Цукермана. На тот момент Чернышев уже был подозреваемым в производстве НАБУ и САП.
