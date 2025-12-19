Бил по голове и всему телу: во Львовской области мужчина жестоко убил собственную мать

Фото: Нацполиция

Во Львовской области 40-летний мужчина получил подозрение. Известно, что он избил свою мать до смерти

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 26 октября. Между мужчиной и его 67-летней матерью произошла ссора. Он сам тогда находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта мужчина начал избивать женщину кулаками по голове. Когда она упала, он продолжил ее избивать.

Пенсионерку госпитализировали. К сожалению, на следующий день от полученных травм она скончалась в больнице.

"Досудебное расследование, начатое по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от семи до десяти лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Волыни мужчина убил свою жену. Известно, что во время ссоры он задушил ее подушкой. Теперь он под стражей ждет своего приговора.