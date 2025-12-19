На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
Трассу Одесса-Рени перекрыли для грузовиков, а мост в Маяках временно закрыли из-за вражеских ударов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесскую ОВА.
"Учитывая оперативную ситуацию в регионе и с целью ликвидации последствий вражеских обстрелов Одесщины, решением Совета обороны Одесской области от 19 декабря 2025 года приостановлено движение грузового транспорта по автомобильной дороге М-15 Одесса-Рени", - говорится в сообщении.
Владельцев транспортных компаний и водителей просят учесть вышеперечисленную информацию при планировании маршрутов грузовых перевозок.
Как известно, враг снова атаковал объект транспортной инфраструктуры в Одесском районе. В частности, россияне снова атаковали мост в селе Маяки.
