ЗМІ: Міндіч відмивав мільйони через купівлю 77 елітних квартир у Riverdale

Колаж ZN.UA

Бізнесмен Тимур Міндіч, який фігурує у справі про розкрадання в "Енергоатомі", інвестував у будівництво 77 квартир в елітному ЖК Riverdale у Києві 88,4 млн доларів

Про це пише "Дзеркало тижня" із посиланням на "Економічну правду", передає RegioNews.

За даними журналістів, середня вартість квадратного метра для фонду Міндіча – 18 тис. грн (≈640 доларів), тоді як ринкова ціна на момент купівлі становила щонайменше 235 млн грн, а різниця між ринковою та фактичною вартістю перевищує 5 млн доларів.

Детектив НАБУ зазначив, що Міндіч не був ключовою фігурою в реалізації корупційних проєктів, а у 2022 році, коли купував квартири, він був "звичайним"бізнес-партнером Ігоря Коломойського та займався виробництвом телевізійного продукту студії "Квартал 95", не маючи стосунку до державних компаній.

Знижку на квартири – понад 60% від ринкової ціни – зробив депутат Дмитро Ісаєнко, котрий пройшов за списками ОПЗЖ, власник компанії-девелопера Perfect Group, яка реалізовувала проєкт. Журналісти підкреслюють, що така знижка є "надто високою навіть для пакетних інвесторів" і могла бути прихованим хабарем.

У жовтні фонд "Генезіс" розірвав усі 77 угод через затримку введення будинків в експлуатацію. Перші секції будинків, які повинні були здати ще в кінці 2024 року, досі не побудовані, а станом на початок грудня готовий лише залитий моноліт 14-поверхового будинку. Забудовник зобов’язався повернути кошти фонду, але після запровадження санкцій проти Міндіча Національна комісія з цінних паперів і фондового ринкузаблокувала активи фонду та заборонила виплати та продаж цінних паперів.

Журналісти також звертають увагу на юридичні "темні плями": розірвання 77 договорів відбулося наприкінці жовтня, після накладення санкцій, і угоди не посвідчувалися нотаріально, що може свідчити про розірвання"заднім числом".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти бізнесмена Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.

Тімур Міндіч – ексспіввласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

У листопаді НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

Тимур Міндіч ("Карлсон"),

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"),

виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),

Олександр Цукерман ("Шугармен"),

Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом". Згодом Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

