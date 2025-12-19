13:36  19 декабря
РФ снова атаковала мост на Одесщине
09:26  19 декабря
Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн
08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2025, 14:41

В Запорожье экс-чиновник ГСЧС украл топлива на 13 млн грн

19 декабря 2025, 14:41
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГБР при содействии руководства ГСЧС сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему чиновнику ГУ ГСЧС в Запорожской области за организацию схемы хищения горючего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что эксначальник аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Запорожской области организовал масштабную схему присвоения горючего, предназначенного для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования и эвакуации людей с прифронтовых территорий.

"Горючее должностное лицо списывало и использовало для заправки грузовиков, принадлежавших подконтрольным ему коммерческим структурам. Водителями фур незаконно работали его подчиненные, которые продолжали получать заработную плату спасателей", – говорится в сообщении.

Мужчина даже обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного домовладения.

По данным следствия, подозреваемый приобрел активы на сумму 12,9 млн грн, законность источников происхождения которых не подтверждена и существенно превышают его официальные доходы.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в начале декабря в Запорожье был задержан агент ФСБ, который готовил подрыв бойца элитного подразделения ДШВ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
топливо ГСЧС схема ГБР Запорожье Запорожская область
Смертельное ДТП на Запорожье: погибли две женщины, ребенок и мужчина в больнице
19 декабря 2025, 09:58
На Запорожском направлении военнослужащего укусил кот, больной бешенством
18 декабря 2025, 22:00
В Запорожье российский дрон попал в авто полиции
18 декабря 2025, 18:15
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Бил по голове и всему телу: во Львовской области мужчина жестоко убил собственную мать
19 декабря 2025, 14:45
СМИ: Миндич отмывал миллионы через покупку 77 элитных квартир в Riverdale
19 декабря 2025, 14:22
Хотел купить электростанцию: на Буковине мужчина вместо защиты от блекаутов "подарил" аферистам деньги
19 декабря 2025, 13:55
РФ снова атаковала мост на Одесщине
19 декабря 2025, 13:36
Работа в СБУ за 7 тысяч долларов: в Кривом Роге судили дельца, торговавшего должностями
19 декабря 2025, 13:15
Трасса Житомир – Киев заблокирована: люди требуют компенсацию за поврежденные дома
19 декабря 2025, 12:59
Трехлетнего мальчика, оставшегося без родителей в Египте, вернули в Украину
19 декабря 2025, 12:36
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
19 декабря 2025, 12:35
Россияне снова атаковали энергосистему: без света пять областей
19 декабря 2025, 12:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »