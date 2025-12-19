В Запорожье экс-чиновник ГСЧС украл топлива на 13 млн грн

фото: ГБР

Сотрудники ГБР при содействии руководства ГСЧС сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему чиновнику ГУ ГСЧС в Запорожской области за организацию схемы хищения горючего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что эксначальник аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Запорожской области организовал масштабную схему присвоения горючего, предназначенного для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования и эвакуации людей с прифронтовых территорий.

"Горючее должностное лицо списывало и использовало для заправки грузовиков, принадлежавших подконтрольным ему коммерческим структурам. Водителями фур незаконно работали его подчиненные, которые продолжали получать заработную плату спасателей", – говорится в сообщении.

Мужчина даже обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного домовладения.

По данным следствия, подозреваемый приобрел активы на сумму 12,9 млн грн, законность источников происхождения которых не подтверждена и существенно превышают его официальные доходы.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

