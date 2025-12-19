15:54  19 декабря
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
19 декабря 2025, 15:25

В Житомирской области в теракте погиб человек: будут судить организатора

19 декабря 2025, 15:25
Фото: Нацполиция
В Житомирской области будут судить 31-летнего мужчину. Ему грозит пожизненное заключение за организацию теракта

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 14 сентября. Тогда на окраине Коростышева произошел взрыв, в результате чего погиб мужчина. На следующую ночь задержали вероятного исполнителя. Им оказался 31-летний местный житель.

Как выяснили правоохранители, он получил заказы в телеграмм-чате. Мужчина выполнял поручение куратора: купил мобильный телефон, все нужные компоненты для выработки взрывного устройства. Для конспирации он арендовал квартиру в Житомире, где несколько дней собрал взрывное устройство.

На месте он также установил мобильный телефон с видеонаблюдением, чтобы куратор мог контролировать ситуацию. В результате взрыва погиб 34-летний житель Бердичева.

"Мужчина обвинен в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц, в частности совершение террористического акта путем совершения взрыва, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины), незаконное изготовление взрывного устройства (ч. 2 ст. 263-1 УК Украины), а также незаконное несение незаконного ношения (1). 263 УК Украины)", - сообщили в полиции.

Известно, что ему грозит лишение свободы от 10 лет до пожизненного.

Напомним, ранее в Харькове был задержан агент ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.

теракт полиция задержание Житомирская область
19 декабря 2025
