Фото: из открытых источников

Сегодня, 30 августа, во Львове погиб известный политик и общественный деятель Андрей Парубий. Информационное агентство RegioNews подготовило обзор фактов о его жизни и профессиональном пути

Андрей Парубий – активный участник национально-освободительного движения, публичная личность, оставившая значительный след в истории Украины. Он был одним из основных организаторов акций протеста в Украине и занимал ключевые должности в политике.

Жизненный путь Андрея Парубия

Парубий родился во Львове в 1971 году и с юных лет активно включался в общественную и политическую деятельность. В 1989 году он был арестован за организацию несанкционированной акции, став одним из первых борцов за права и свободы в Украине.

С 2004 года Андрей Парубий стал известен на всеукраинском уровне, когда был активным участником Оранжевой революции. Его имя стало ассоциироваться с борьбой за демократические перемены в стране.

Ключевые моменты политической карьеры

С 2007 года Парубий стал народным депутатом Украины, представляя интересы граждан в нескольких созывах Верховной Рады (6, 7, 8).

В 2013-2014 годах он стал центральной фигурой Революции Достоинства, координируя самооборону Майдана и организовывая борьбу против силовых структур, разгонявших мирные акции протеста.

С 27 февраля по 7 августа 2014 года он занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, где активно участвовал в решении вопросов безопасности во время конфликта на востоке страны.

В 2016-2019 годах Андрей Парубий занимал должность Председателя Верховной Рады Украины. После этого он был избран народным депутатом от партии "Европейская Солидарность" (ЕС) в 2019 году.

Скандалы и уголовные дела

В декабре 2014 года Парубий стал жертвой покушения: возле гостиницы "Киев" неизвестный бросил гранату во время его встречи с соратниками. Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что нападение организовала террористическая организация, а среди подозреваемых был экс-командующий Внутренними войсками времен Януковича Станислав Шуляк.

Еще один громкий скандал вокруг Парубия произошел в 2018 году. Тогда Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру начать досудебное расследование против Парубия за высказывания, которые могли разжигать национальную вражду. Это касалось его заявления о том, что священники УПЦ (МП) убивали украинцев, что вызвало возмущение среди верующих.

Награды Андрея Парубия:

Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2009) – за значительный личный вклад в развитие конституционных основ украинского государства и многолетнюю добросовестную работу в защите прав и свобод человека.

Орден "За заслуги" III степени (2006) – за значительный вклад в развитие местного самоуправления и высокий профессионализм.

Памятная медаль "25 лет независимости Украины" (2016) – за значительный вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и героизм в ходе боевых действий, а также активную общественную деятельность.

Орден "За честь" III степени (2014) – за личное мужество и героизм, проявленные при выполнении служебных обязанностей.

Медаль "За заслуги перед украинским народом" (2017) – за значительный вклад в развитие украинской государственности и укрепление международного авторитета Украины.

Почетная грамота Верховной Рады Украины (2019) – за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие украинского парламентаризма.

Напомним, сегодня стало известно, что Андрей Парубий был убит во Львове. Правоохранители начали расследование, продолжается розыск стрелка.